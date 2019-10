Taparon el foso de orquesta del teatro donde se accidentó Sergio Denis

El cantante cayó a ese espacio en marzo durante un show y desde entonces se encuentra internado

El 11 de marzo y mientras realizaba un show en el teatro Mercedes Sosa de Tucumán, Sergio Denis cayó al foso de orquesta de la sala mientras cantaba su hit de fines de la década del 60 “Te llamo para despedirme”, lo que le provocó un politraumatismo severo de tórax y cráneo, que lo tuvo en estado crítico y al borde de la muerte.

Desde entonces, el cantante de 70 años se encuentra internado en la clínica de rehabilitación integral Alcla del barrio de Núñez.

Respecto al espacio donde ocurrió el accidente, se conoció que finalmente el foso fue tapado, lo que demoró varios meses teniendo en cuenta que el administrador del lugar había pedido realizar la obra incluso antes de lo ocurrido.

En mayo, Raúl Armisén, administrador del lugar, había dicho a los medios sobre la obra: “No me habilita la Municipalidad. Es un tema de trámites, porque a partir del accidente me empezaron a pedir planos. Hay cumplimientos burocráticos, está todo en vías de realizarse, pero hay un tema administrativo”.

Y había agregado: “Es que ya tengo todo listo, los materiales están cortados, hay que presentarlos y amurarlos. Me llegaron los materiales el miércoles, el accidente fue un lunes, y ahí me dijeron que no hiciera ningún cambio sin autorización y hacemos lo que me piden”.

Finalmente, la obra pudo concretarse, para seguridad de los artistas y tranquilidad de público, según confirmó Armisén: “La fosa esta cerrada con una estructura desarmable, tal cual estaba previsto".v