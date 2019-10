Macri contra los K: “Destruyeron el país y ahora dicen que son ellos los que saben”

Redobló sus críticas contra el Frente de Todos. En la misma línea, Vidal dijo que “se elige si vamos a tener democracia o no”

| Publicado en Edición Impresa

En los últimos días de campaña, el presidente Mauricio Macri redobló sus críticas contra el kirchnerismo en busca de extremar la polarización como fórmula para llegar al ballotage. El candidato de Juntos por el Cambio sostuvo que “no se puede aceptar” que “los mismos que han destruido la Argentina, ahora con el dedito levantado, nos digan que ellos son los que saben”, en alusión a los K y al postulante presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández.

Desde Rosario, en una de las últimas estaciones de la marcha nacional del “Sí, se puede”, el mandatario reiteró que “dejamos sin querer un espacio vacío y ese espacio lo ocuparon para tomar el país y creerse los dueños del Estado”, en referencia a la oposición, a la que acusó también de “querer ir hasta por nuestra libertad”.

Macri enfatizó que su gestión demostró que el país puede “tener una política social sin clientelismo, devolviéndole la libertad y respetando a la gente”, a la vez que destacó que también es posible “gobernar sin la necesidad de meter el miedo y los odios de por medio, sino marcando un rumbo hacia el futuro”.

El mandatario formuló estos conceptos al encabezar en Rosario la nueva marcha junto a su compañero de fórmula, Miguel Pichetto, y su esposa Juliana Awada, entre otros asistentes.

Por otro lado, el mandatario hizo un reconocimiento a sus seguidores porque, dijo, “estas últimas semanas están dejando todo. Quería agradecerles por bancar, aguantar y entender que tenemos que ser protagonistas y que el futuro depende de nosotros”.

En ese repaso, el jefe de Estado valoró que bajo su administración el país puede “tener una política social sin clientelismo, devolviéndole la libertad y respetando a la gente”, además de que es posible “gobernar sin la necesidad de meter el miedo y los odios de por medio, sino marcando un rumbo hacia el futuro”.

También participaron el intendente electo de Rosario, Pablo Javkin, y el candidato a diputado Federico Angelini, entre otros referentes de Juntos por el Cambio.

Por su parte, la gobernadora María Eugenia Vidal estuvo ayer en Tigre junto al candidato a intendente Segundo Cernadas. Y también levantó el tono contra la oposición. “Se va a elegir cómo vamos a vivir los próximos cuatro años, quién va a decidir sobre el poder, cómo lo va a administrar, desde qué lugar se va a parar, si vamos a tener respeto o no, si vamos a tener diálogo o no, si vamos a tener democracia plena o no. Eso es lo que vamos a elegir”, disparó, mientras los asistentes al acto gritaban “¡Ahora, ahora, Vidal gobernadora!”.

“Tenemos que llevar a Mauricio a la segunda vuelta. Tenemos que ganar la provincia y acá, en Tigre”, dijo Vidal, mientras la gente coreaba “¡Mauricio la da vuelta, Mauricio la da vuelta!”.

La mandataria también estuvo en Luján junto al candidato local Fernando Casset.