Las ventas del Central y el cepo no alcanzan para frenar la suba del dólar, que llegó a $61,32

El dólar para la venta al público avanzó ayer 33 centavos y cerró a $61,32 promedio para alcanzar su punto más alto de octubre. En tanto en el segmento mayorista la divisa subió 14 centavos y finalizó a $58,65.

El volumen negociado en el segmento de contado fue de US$ 603 millones, casi el doble de lo operado la semana pasada.

Por otro lado se conoció que - pese a las restricciones cambiarias imuestas por la autoridad monetaria- la cantidad de individuos o “personas humanas” que compraron dólares en septiembre creció 30 por ciento respecto al mes previo, al sumar 1.690.000 personas, que demandaron un total de US$ 2.891 millones.

La mayor parte de los que adquirieron billetes lo hicieron por montos de hasta US$ 1.000, en línea con lo observado en periodos previos, informó hoy el Banco Central.

En cuanto a la tasa de política monetaria, el Central dejó sin cambios la tasa de interés de las Leliq, al convalidar el mismo valor de ayer que fue de 68,003%

“La intensa actividad oficial con ventas en el segmento de contado y en los plazos más inmediatos de los mercados de futuros acotaron la corrección del tipo de cambio en la fecha”, detalló Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.

Y agregó que la demanda de divisas se mantuvo muy activa durante el desarrollo de las operaciones “exigiendo la presencia del Cen tral para abastecer el mercado”.

La venta de divisas en septiembre

En septiembre, las compras netas de billetes de individuos totalizaron US$ 2.578 millones, con lo que casi se duplicaron en términos interanuales al sumar adquisiciones brutas por casi US$ 1.287 millones respecto a doce meses atrás.

En septiembre, se estableció para individuos un límite mensual de US$ 10.000 para las compras de moneda extranjera destinadas a la formación de activos externos, constitución de garantías vinculadas a las operaciones de derivados y por transferencias personales, como consecuencia de la fuerte presión compradora en el mercado tras las elecciones PASO del 11 de agosto pasado.

Y en el marco de las regulaciones al mercado de cambios incorporadas a partir de la Comunicación A 6770, el Banco Central vendió US$ 1.322 millones en el mercado de contado o spot. De ese total, los clientes de las entidades bancarias adquirieron US$ 1.248 millones. Adicionalmente, el organismo realizó compras netas directas por USD 1.572 millones al Tesoro Nacional.

Superávit

La balanza comercial argentina registró un superávit de US$ 1.744 millones en septiembre y mantuvo una tendencia de 13 meses consecutivos de excedente, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).“En septiembre las exportaciones alcanzaron US$ 5.746 millones y las importaciones, US$ 4.002 millones. El intercambio comercial (exportaciones más importaciones) aumentó 0,1% en relación a igual período del año anterior y alcanzó un valor de US$ 9.748 millones”, detalló el Indec. Lo adjudicaron a un incremento de las exportaciones.