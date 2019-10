| Publicado en Edición Impresa

Los dirigentes de Rosario Central reclamarán ante sus pares de la Superliga Argentina de Fútbol que revisen las actuaciones de los árbitros en los últimos tres partidos en los que el equipo “canalla” empató con Racing y Lanús y perdió con Vélez. “Desde el domingo en Rosario no se habla de otra cosa que no sea del penal que no le cobraron a Brítez”, marcó un vocero de la CD canalla.