Horror y misterio en Gran Bretaña: hallan 39 cadáveres en un camión

Treinta y nueve cadáveres fueron hallados hoy dentro de un camión en Essex, al este de Londres, cuyo conductor fue detenido por asesinato, y aunque la policía no precisó si eran migrantes el drama despertó una ola de denuncias contra el tráfico de personas. El primer ministro británico, Boris Johnson, se declaró "horrorizado por este trágico acontecimiento". "El ministerio del Interior trabajará en estrecha colaboración con la policía de Essex para establecer exactamente lo que ha ocurrido", afirmó en un tuit.

Según los primeros elementos de la investigación, el camión procedía de Bulgaria y entró en el Reino Unido el 19 de octubre por Holyhead, un puerto en la costa oeste del país que realiza la conexión por ferry con la vecina Irlanda. Las autoridades no informaron del origen de las víctimas, ni precisaron si se trataba de migrantes. Solo señalaron que serían 38 adultos y un adolescente. "El proceso de identificación está en curso", subrayó Andrew Mariner, responsable de la policía de Essex.

ESSEX DEATHS: The bodies of 39 people have been found in a lorry container in Essex. A 25-year-old Northern Ireland man is arrested on suspicion of murder. @BBCMarkSimpson will have all the latest from Essex on @bbcnewsline throughout today. pic.twitter.com/AXaQMeEuzK