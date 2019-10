El mercado cree que desde el lunes el Central profundizará el cepo cambiario

Los operadores del mercado transmiten temor por una victoria opositora. La idea de un feriado cambiario perdía fuerza

Fernando Coradazzi

frcoradazzi@eldia.com

“No importa si gana Alberto Fernández o Macri: el dólar va a volar”, dijo el economista liberal Miguel Boggiano, anticipando el temor que el público en general tenía ayer tras la frenética carrera del dólar en la última jornada antes de las elecciones.

La idea que prevalecía en el mercado ayer era que el lunes, independientemente de quién gane la elección general, el control de cambios se va a hacer más riguroso. Incluso se habló de un feriado cambiario a partir del lunes y por varios días.

Por eso Fausto Spotorno, director del Centro de Estudios Económicos, dijo que el frenesí del público por el dólar en la jornada de ayer fue porque “el mercado está anticipándose a mayores controles de cambio”.

La pregunta es cuán riguroso será el nuevo torniquete que aplicará el Banco Central para evitar la sangría de divisas.

Y aquí ya volaba la pregunta de cómo será la transición. En especial si el que gana aún no es gobierno y el que pierde está golpeado por la derrota, y el desgaste le impide tomar soluciones que generen confianza.

Más allá de esto, voceros de la autoridad monetaria dijeron que el lunes el Central va a actuar.

Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina, expresó a elcronista.com que el lunes el Central podría rebajar el límite de compra para las personas o seguir vendiendo reservas, o quizás un mix de las dos; no obstante recordó que la autoridad monetaria ya perdió muchas reservas aunque a la vez señaló que, si hay más presión compradora por miedo a lo que podría implicar la política de Fernández, debería ser pocos días de tensión. Para Rajnerman “habrá que esperar al cambio de mes, y ver si, ya con los sueldos, la gente tiene liquidez, y vuelve a volcarse al dólar

Martín Vauthier, director del estudio EcoGo, afirmó: “La dinámica de caída de reservas, como vimos estos últimos días, no se puede sostener. Y tampoco se puede dejar correr el tipo de cambio si no hay un programa consistente detrás, porque lo único que haría, sería acelerar la inflación y la inestabilidad. Por eso si no aparecen las señales de coordinación y las certezas para el programa a partir de diciembre, las opciones son pocas: dejar correr el tipo de cambio, seguir interviniendo o ir a un esquema cambiario mas rígido”. Pero alertó: “Todas tienen costos”.

En el otro extremo, sobran rumores en la plaza porteña sobre la posibilidad de un lunes con feriado cambiario, algo que los expertos se encargaron de rechazar. “Sería una medida muy grosera; solo haría entrar en pánico al mercado”, sentenció el economista Jefe de Ecolatina.

Miguel Arrigoni, titular de First Capital Group, espera que se disipe la incertidumbre que viene azotando al mercado desde hace meses. “El lunes deberíamos empezar a tener respuestas. Si hay ballotage todo se calmará, si gana Fernández en primera vuelta serán ruedas de nerviosismo hasta que anuncie el gabinete

Por el camino alcista que el dólar intensificó a partir de las PASO, la devaluación del peso entre aquellos comicios y ayer fue del 28,38 por ciento, Gustavo Bazzan en clarin.com.

La carrera que tomó el dólar por las compras de cobertura en la semana previa a las elecciones presidenciales fue significativamente más intensa a la que se produjo en las primarias de agosto pasado: la divisa norteamericana, en el sector minorista, ganó casi siete veces más y pese a los controles cambiarios.

En los cinco días previos a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), cuando todavía se desconocía cuál sería la principal tendencia hacia las generales, el dólar avanzó 66 centavos y culminó a $ 46,55. El avance representa solo el 15,4% de lo que avanzó el billete verde en la antesala de las generales, con cepo incluido.