Polémica por la posible no renovación con Martín Arias

Fuentes de calle 4 aseguran que el arquero no quiere extender su contrato. Desde el entorno del guardameta lo desmienten enfáticamente

A Martín Arias se le vence el contrato en ocho meses y por ahora no hay acuerdo para renovarlo / Roberto Acosta

En el momento menos pensado y en medio de un mini receso porque este fin de semana no habrá fútbol en el país por las elecciones generales, estalló una polémica en Gimnasia en torno a la renovación contractual del arquero titular Alexis Martín Arias. El portero tripero tiene contrato hasta junio de 2020 (desde enero de ese año estará facultado legalmente para negociar una posible salida a otro club) y fuentes de calle 4 marcaron que “no tiene intenciones de renovar su vínculo con el club”. Ante esta bomba periodística, desde el entorno del jugador desmintieron que la posición del portero sea esa y marcaron que “lo único que se pidió es no hablar ahora, porque no es el momento a una semana del clásico”.

TODO COMENZÓ EN LA ASAMBLEA

La polémica tuvo su inicio en la Asamblea de Estados Contables del pasado miércoles en la sede social de calle 4. Allí, un socio le preguntó al vicepresidente tercero Mauro Coronato acerca de la situación de los jugadores que deben renovar contrato, ante lo cual el dirigente marcó que en el caso de Alexis Martín Arias el jugador no tiene deseos de extender su vínculo con la institución. Ese fue el disparador para una jornada caliente en la víspera en torno a este tema, ya que de ambos lados dijeron lo suyo y en direcciones opuestas.

Del lado dirigencial, fuentes de calle 4 marcaron a este diario que “es una realidad que Martín Arias no quiere renovar su vínculo. Su contrato termina en junio del año que viene y tomaron la postura de no reunirse para intentar arreglar una extensión”.

En la misma línea, marcaron su descontento porque “desde que esta conducción asumió se le hizo una gran mejora de su contrato, e incluso se le pagó una retroactividad porque el contrato anterior que él tenía era muy bajo. Así que nos sorprende que no quiera conversar para renovar su vínculo con el club que lo formó”, sostuvo una voz dirigencial desde la sede social de la calle 4.

En calle 4 hay preocupación y del lado del jugador priorizan el momento deportivo

Desde el gobierno del club, también marcaron que en el último mercado de pases el arquero no aceptó una jugosa oferta que le entró al club desde Colón de Santa Fe, por lo que pusieron el grito en el cielo ante la posibilidad de que en pocos meses pueda irse en libertad de acción y sin ningún ingreso para la tesorería de la institución: “es un jugador que se formó en nuestro semillero, al que el club le dio mucho y claro que es una situación para nada agradable”, marcó una voz dirigencial tripera.

EL JUGADOR NO QUIERE POLEMIZAR Y GUARDARÁ SILENCIO, PERO EN SU ENTORNO HAY MUCHA BRONCA

Ante la explosión de este tema, este diario procuró tener la voz del arquero tripero, pero Martín Arias optó por guardar silencio, ya que entiende que salir a declarar en el delicado contexto deportivo en el que está el club no ayudaría en nada. El guardameta se mantendrá al margen de la polémica y sólo estará enfocado en entrenar para preparar el partido del martes ante Newell´s.

Quienes sí se expresaron fueron algunos integrantes del entorno del jugador, quienes le marcaron a este diario que “lo único que dijo Alexis es que este no era el momento de hablar, porque se viene el clásico y partidos muy importantes, prefiere estar totalmente enfocado en lo deportivo y retomar las charlas por la renovación contractual a fin de año”, esgrimieron desde el entorno más cercano al arquero titular tripero.

En la gente cercana a Alexis Martín Arias hay bronca ante los términos que trascendió el tema y marcan que no es verdad que el jugador no quiera conversar con el club.

Así, hay un choque de versiones. Mientras en calle 4 manifiestan que ello saben que el jugador ya tiene decidido no llegar a un acuerdo y que no renovará su contrato (de ser así, ya en enero estará facultado reglamentariamente para negociar con otros clubes), desde el entorno del jugador dicen que esto no es así, que se trata de una cuestión de tiempos para llevar adelante las negociaciones.

De una u otra manera, lo objetivo es que a ocho meses de la finalización del contrato del arquero, las partes todavía no llegaron a un acuerdo para extender el contrato y este será un tema de charla ineludible en las próximas semanas. Tampoco hay que perder de vista que a fin de noviembre habrá renovación de autoridades y, con ello, quizás cambien los interlocutores del departamento de fútbol. Habrá más capítulos de esta novela.