Lanús golpeó en el momento justo, eliminó al Rojo y dejó a Beccacece en la cuerda floja

El equipo de Zubeldía derrotó a Independiente por 2 a 0 y se metió en la semifinal del certamen. Sand y Abecasis, los goles

En un partido muy entretenido, con varias emociones y un clima que acompañó desde el arraque, Lanús le ganó a Independiente 2 a 0, se metió en la semifinal de la Copa Argentina y dejó en suspenso el futuro de Sebastián Beccacece al frente del Rojo.

Los goles Granates, dentro de un encuentro que se llevó a cabo en cancha de Newell´s, los convirtieron José Sand (a los 47´del PT) y Luciano Abecasis (a los 45´del ST).

En tanto, el ex entrenador de Defensa y Justicia se mostró muy golpeado luego de una nueva caída y se retiró del Coloso Marcelo Bielsa explicando que hoy se reuniría con el presidente de la institución para definir su futuro. “Mañana me reuniró con él y veremos”, declaró.

golpeó al principio y al final

La intensidad se mostró desde los primeros minutos en un cotejo de ida y vuelta. Lanús estuvo más fino y con las buenas apariciones de sus extremos preocupó a una defensa del Rojo que sostuvo el cero gracias a buenas intervenciones de su arquero. Sin llegadas claras por parte de Independiente, y cuando parecía que la igualdad reinaría, el Grana encontró la ventaja.

A los 47´de la primera etapa un error de Alan Franco en el cálculo dejó a Sand mano a mano con Campaña. El experimentado delantero, que partió adelantado, controló la pelota, aguantó la embestida del defensor y batió al uruguayo con un “puntazo” fuerte al ras del piso.

Con el gol y un clima muy caliente, terminó un primer tiempo entretenido e intenso, en el que Lanús justificó la diferencia.

Ya en el complemento, y con la urgencia como bandera, los de Beccacece buscaron por todos lados, pero Lanús contó con una muy buena tarea de Agustín Rossi. Desde la izquierda llegó lo mejor del Rojo. El ingreso de Domínguez, en participación con Sánchez Miño, le dio claridad a los de Avellaneda, que tuvieron en un cabezazo de Romero la oportunidad más contundente. Sin embargo, el intento del delantero se encontró con una enorme respuesta de Rossi, que además de la situación mencionada cortó cada centro cruzado de un Independiente desesperado.

Nuevamente sobre el cierre, y aprovechando los espacios, una buena corrida del ingresado Belmonte encontró sólo por el centro a Abecasis. El ex River sólo debió empujarla para decretar el 2 a 0 final a los 45 minutos del ST.

“Fuimos perjudicados”

Apenas concluyó el encuentro, Silvio Romero analizó lo sucedido en el verde césped y, sin correr el foco de la floja producción del Rojo, se refirió también a las polémicas.

“Hay que ser autocríticos: no encontramos nuestro mejor juego. Pero claramente fuimos perjudicados”, reconoció. “Sand parte adelantado en el primer gol y después hay un clarísimo penal. Así no se puede”, destacó. “Es un claro penal. Ponele que Pitana no lo vea, y el juez de línea, ¿a dónde está mirando? Tiene que estar mirando para la cancha, es en sus narices. Y nos dice: “vos primero hacé un gol”. No, vos hacé tu trabajo y nosotros nos vamos a encargar de lo que tenemos que encargar, partiendo de la base de que nosotros jugamos mal”, finalizó.

sand alcanzó a arrieta

Con el gol de ayer, José Sand alcanzó la línea de Luis Arrieta como máximo goleador en la historia de Lanús, con 120.