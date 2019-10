Juana Viale, con "palpitaciones" por el futuro del país

La nietísima se mostró nerviosa antes de emitir su voto y compartió su deseo: "Ojalá sea todo lo mejor para la patria"

Juanita Viale madrugó y se presentó a primera hora en la escuela del barrio de Palermo donde le tocó votar y, según contó, por primera vez desde que cumple con el deber cívico sintió "palpitaciones" por el futuro de su país.

“Vine muy temprano porque tengo que lleva a mi hija que vota por primera vez”, detalló la actriz en relación a su hija Ambar, de 16 años, de quien se mostró orgullosa.

“Es la primera vez que me siento con palpitaciones”, comentó la nieta de Mirtha, nerviosa por los resultados, y agregó: “Vamos a esperar a ver lo que pasa, ojalá que todo sea lo mejor para la patria. Espero lo mejor para Argentina”.

Meses atrás, en el marco de una entrevista con Jorge Lanata, la actriz se había mostrado preocupada y comprometida con el futuro del país.

“No me importa quién esté en el poder, a mí me duele mi República. Voy a la 1-11-14 pero nadie se entera y no tengo que manifestarlo. Hago mis cosas y no tengo la necesidad de saber qué hizo alguien o sacar una foto y subirla porque yo trabajo en mi granito de arena por el otro o por mí, porque entiendo que voy a dejar de estar pero tenemos que dejar algo”, dijo, en aquella oportunidad.