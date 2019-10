Juzgado de Nueva York investiga presunto fraude contra el Estado que afecta a Aerolíneas

El juzgado del Distrito Este de New York transfirió ayer al juzgado del Distrito Sur una demanda en la que un supuesto bonista italiano intenta embargar bienes de Aerolíneas Argentinas en los Estados Unidos, por una presunta deuda de bonos que quedó pendiente de cancelación luego de los juicios con los holdouts, indicaron fuentes de la compañía.



La demanda había sido iniciada por Michele Colella y Denise Dussault reclamando el criterio de Alter Ego, que significa que Aerolíneas Argentinas y el Estado nacional son la misma cosa, y que por lo tanto en su reclamo por el pago de bonos de la deuda que no entró al canje, pueden embargar bienes de Aerolíneas.



Colella y Dussault cuentan con una sentencia a su favor por el pago de bonos en default de hace 13 años y ahora están buscando activos para ejecutarla, para lo cual efectuaron la demanda actual.



Sin embargo, en el año 2009, un intento similar de emplear el mismo criterio de Alter Ego contra bienes de Aerolíneas en Estados Unidos fue rechazado por la justicia norteamericana, aduciendo que Aerolíneas Argentinas "es una Sociedad Anónima, no equiparable al Estado nacional", dando lugar así al planteo de defensa esgrimido por Aerolíneas.



Ahora, el juzgado del Distrito Este analizaba nuevamente el caso del Alter Ego, pero simultáneamente se sustanciaba en el juzgado del Distrito Sur, a cargo de la jueza Loretta Preska, una causa por fraude contra los demandantes, ya que la Banca di Credito Cooperativo Terra di laboro, donde argumentaban tener depositados los bonos, informó oficialmente que no tenían ningún crédito a nombre de esas personas.



A principios de este mes, el juzgado del Distrito Este citó al Estado argentino y a Aerolíneas Argentinas por la causa del Alter Ego y allí se planteó que en verdad había una causa por fraude abierta en otro juzgado, ante lo cual el tribunal del Distrito Este decidió girar al juzgado del Distrito Sur, que estuviera a cargo del juez Griesa y hoy en manos de la jueza Preska, la causa para que se sustancie todo unificado en ese juzgado.



Oficialmente, Aerolíneas Argentinas dijo a Télam que la compañía "no es lo mismo que el Estado Nacional y eso ya ha sido ratificado por la justicia en más de una ocasión".