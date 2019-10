El Gobierno pagó deudas usando dinero del préstamo del FMI que era para "fortalecer reservas" 

Es una parte del crédito que no estaba destinado para saldar obligaciones

El Gobierno usó casi U$S2000 millones de los U$S7200 millones del préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) que permanecían intocables en el Banco Central, como "fortalecimiento de reservas".

El viernes 27 de septiembre, hizo frente a pagos de deuda con una parte de los dólares que el FMI había prestado para fortalecer reservas.

“La caída de los depósitos del Tesoro en dólares (U$S1400 millones) el viernes pasado sugiere que el Gobierno comenzó a utilizar parte de los U$S7216 millones prestados por el FMI para fortalecer las reservas internacionales del BCRA, que en principio no iban a ser utilizados -y no formaban parte del cálculo de Reservas Netas disponibles para intervenciones del BCRA-, indicó la consultora Elypsis en un reporte.

El martes, el BCRA perdió US$ 216 millones y, ayer, la caída fue de US$ 146 millones. En apenas 48 horas, un retroceso de U$S 362 millones. Así, las reservas terminaron el miércoles en US$ 48.340 millones y bajan casi US$ 20.000 millones desde las PASO.

Argentina recibió u$s 15.000 millones del FMI en junio del año pasado, en el primer tramo del préstamo stand-by a tres años. De ese total, la mitad se usó para “apoyo presupuestario”, es decir, para pagar gasto corriente (salarios, jubilaciones y otros) de ese período. La otra mitad, por ahora, había quedado guardada en una cuenta depositada en el Banco Central.