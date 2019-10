Aplicarán desde mañana un aumento del 20% en la tarifa de los remises

| Publicado en Edición Impresa

La Cámara Empresarial de Propietarios de Remises (Cepar) aplicará desde mañana un aumento del 20 por ciento en la tarifa del sector. La “bajada de bandera” pasará de 25 a 30 pesos y el kilómetro de 30 a 35 pesos.

Tras las evaluaciones de costos, informaron en la cámara que agrupa al sector, se resolvió ajustar el valor de los viajes. Lo que no se modifica es el precio de la hora de espera.

La hora de espera sale 240 pesos. En caso de que la espera del coche resulte menor, ese monto se cobra en forma proporcional. Por ejemplo, si la espera es de media hora, el costo de espera es de 120 pesos, que se suma al viaje en si, según explicó Juan Carlos Coppo, presidente de la (Cepar)

Recientemente se aplicó un aumento de la tarifa de los taxis. La bajada de bandera pasó a costar 40 pesos y la ficha 4 pesos.

De este modo, los remises se suman a los aumentos en el transporte público.

Cabe indicar que en la Ciudad hay 1.500 remises habilitados.

En tanto, en el sector del transporte público se estima que son 4.000 los remises truchos.

Coppo, en tanto, se refirió a la situación planteada por la aparición de Uber en la Ciudad: “Muchos vienen de capital federal u otros lugares con un viaje, se quedan en la Ciudad y si alguien pide un servicio de esa aplicación lo toman y se hacen de un viaje sin estar el servicio habilitado. Incluso, le piden al pasajero que se siente adelante para evitar controles”.

También remarcó el titular de Cepar, que “depende de la demanda de trabajo que tengan en Uber cobran un viaje 120 pesos o bien si no tienen mucha demanda de trabajo bajan la tarifa a 50 ó 60 pesos, y no se le puede reclamar a nadie, porque es un servicio tan despersonalizado que no hay modo de protestar”.