"En Independiente cometí varios errores, como pensar en la economía del club", dijo Holan

El ex director técnico de Independiente, Ariel Holan, reapareció hoy ante la opinión pública después de su polémica salida del club de Avellaneda, donde admitió que cometió "varios errores, como por ejemplo pensar demasiado en la economía de la institución y descuidar el trabajo específico".

"Debo reconocer que cometí varios errores, pero en lo puntual debería hacerlo en el seno del club. En muchos momentos, el hecho de pensar en la economía de la institución hacía que, por ejemplo en las decisiones de altas y bajas, con los directivos nos equivocamos más de una vez pensando que había necesidad de vender. Si hubiese pensado más en mí, seguro que habría tomado otras decisiones", indicó.

"Por empezar no hubiera pensado tanto en la economía a corto plazo. En las altas y las bajas, a pesar del buen balance económico, en algún caso no deberíamos haber sido tan vendedores, mientras que en otros era imposible porque el nivel de los futbolistas marcaba que el club no podía negarse a recibir 15 millones de dólares, y el jugador menos", reconoció.

En una entrevista, Holan explicó que al momento de arrancar su proceso al frente del plantel de Independiente, equipo del que es hincha, lo primero que buscó "fue recuperar la mística fuera de la cancha y la identidad dentro de ella".