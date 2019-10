Los Caniggia sin paz: una nieta oculta y picantes chats privados, lo más nuevo del clan

El escándalo familiar aportó otro capítulo: Claudio y Mariana serían abuelos. Y Alex reveló una conversación privada con su padre

A esta altura del partido, la palabra escándalo le quedó pequeña al magnánimo conflicto que mantiene la familia Caniggia-Nannis.

Corrió mucha agua debajo del puente, desde aquel 13 de septiembre en el que vimos a Mariana sentada en el living de Susana Giménez, denunciando públicamente a su esposo Claudio Paul por violencia de género.

La situación es más que delicada, las acusaciones cruzadas aumentan día a día y las novedades mediáticas no cesan.

El último capítulo que había ofrecido esta saga tenía como protagonista al hijo más reservado del -hasta ahora- matrimonio: Axel Caniggia, que el martes ofreció una escueta intervención prometiendo volver a la Argentina para “contar la verdad”, porque “hay una gran verdad oculta en mi familia que aún no ha salido a la luz. Saldrá y eso es seguro, aunque tarde un poco”. El muchacho fue por más y añadió: “Por supuesto cada cosa avalada con pruebas para que no se puedan desmentir”.

Su vaticinio se cumplió al otro día, cuando en el programa “Los Ángeles de la mañana” develaron el secreto del cual habló Axel. El mayor del clan, en pareja con Nieves, una abogada 43 años, no sólo habría adoptado a la hija de ella (fruto de una relación anterior) sino que sería el padre de una pequeña de 5 años. Esa paternidad sería el quid de la cuestión, ya que al comunicárselo a Claudio y a Mariana, el único que brindó su apoyo fue El Pájaro.

El abuelo es el único que mantiene contacto con la nieta y quien habría ayudado económicamente a su hijo para que pueda independizarse y formar su familia, ya que vivía en la mansión de Marbella. El enojo de Mariana Nannis (que no conoce a la nena) se debe a que el artista plástico tenía “otros planes para su vida” hasta que esta mujer (por Nieves) llegó a su vida. La rubia botinera considera que una señora mayor (le lleva 14 años) desvió a su hijo del camino, le coartó su carrera artística y lo convirtió en padre siendo muy pequeño aún.

Aunque aún ninguno de los involucrados confirmó la versión, un rápido paneo por las redes sociales de Nieves muestra algunas imágenes de Claudio Caniggia con la pequeña que sería su nieta.

EL APELLIDO

El otro frente que se abrió en el día de ayer tiene que ver con la charla que salió a la luz entre el ex delantero de fútbol y su hijo más polémico, Alex.

El mellizo que se autoproclama como “El Emperador”, desde un principio eligió el “bando” de su madre, al igual que su hermana Charlotte, que si bien se manifiesta en torno al conflicto, suele ser un poco más cuidadosa. El joven decidió mostrar por Twitter una conversación que mantuvo con su papá por Whatsapp.

En el chat, el ex futbolista de la Selección le reprocha a su hijo su participación en el ciclo italiano “Live - Non è la d’Urso” (en el que declaró: “Mi padre me dejaba en el auto y se iba con prostitutas”): “Qué bien vos, eh! ¿Sabes qué? Cambiate el apellido entonces. Hacelo ya. ¡Podés hacerlo!”.

La respuesta de Alexander fue: “En vez de hacerte el loco, ¿por qué no das la cara y nos juntamos y me decís que miento? Yo no puedo creer que pongas a una mina antes que a tus hijos”, recriminándole que defienda a su novia Sofía Bonnelli. Y la frase de Claudio Paul fue: “No puedo creer que hayas participado por dinero de una cosa así”, en alusión al programa de tevé.

Mientras tanto, también salieron a la luz los mensajes que Mariana Nannis le envió a su esposo tras acusarlo de violento: “Tomá Viagra y vení” y “Te quiero cog..., siempre vas a ser mi esclavo’. Los abogados de Caniggia usarán ese material para declararla “insana”.