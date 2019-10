Cani y su novia: de comer sushi a escondidas, a comprometerse en Tulum y soñar con hijos

Claudio Paul y Sofía Bonelli contaron intimidades del origen de su relación y de cómo la consolidarán. El quiere tener hijos

Empezaron a salir en febrero, pero su romance adquirió mayor dimensión cuando la ex mujer de él, Mariana Nannis, se sentó en el living de Susana Giménez, lo acusó de “violento” y de salir “con una prostituta y drogadicta que lo tiene drogado todo el día”. Ella se refería a Sofía Bonelli, la nueva novia de Claudio Paul Caniggia.

Mucha agua corrió bajo el puente y el escándalo continúa en la Justicia. Lo que aconteció recientemente fue el anuncio público de compromiso y futura boda entre la joven de 26 años y el ex futbolista de 52.

Según contó ella, se conocieron hace tres años en el gimnasio del Hotel Faena (ella vive en un departamento de ese edificio que le regalaron sus padres cuando terminó el secundario) pero en esa época estaba de novia “con otro jugador de fútbol, de un club de primera”. Se siguieron cruzando en el edificio y saludándose, hasta que él se animó a mandarle un mensaje: “’Te quería invitar a tomar algo. Soy CLAUDIO PAUL’ (así, en mayúsculas). Parecía un chico. Yo pensé que era una broma y no respondí. Hasta que un día nos sentamos a tomar algo en el bar del edificio. Hablaba sin parar, evidentemente necesitaba que lo escucharan. Estaba pasando por un momento difícil de su vida, estaba completamente solo. Me contó que no hacía absolutamente nada, que estaba mal. Así nos fuimos uniendo. Y hace siete meses que está viviendo en mi casa”, detalló la morocha. También contó que hubo presentación oficial con sus padres: “Ellos me ven muy bien con Claudio, y para ellos lo importante es que yo sea feliz. No les importa la televisión. Mamá no lee nada, casi no mira tele”.

“Fue todo muy raro”, calificó Bonelli a los inicios de su noviazgo. Como no podían salir, iban a un VIP de un restaurante de sushi en Puerto Madero y cenaban en la casa de ella: “Fue todo lo opuesto a una relación normal: en vez de salir a conocernos era ‘ok, yo te cocino, nos quedamos en casa’. Empezamos a convivir casi antes de salir. Él quería eso, quería quedarse”.

Sobre la convivencia, reconoció que en los comienzos fue “complicado” porque “yo siempre viví sola y él hace diez años que no convive”. Y ahí entró en el punto jugoso de la historia entre Caniggia y Nannis: “Ellos vivían en el mismo lugar pero tenían dos habitaciones separadas, dormía cada uno por su lado y no se miraban, ni se veían”.

“Claudio necesitaba estar con alguien, compartir sus problemas y sentirse apoyado. Al principio tenía que levantarlo de la cama porque no estaba bien de la espalda, no quería entrenar, estaba muy bajoneado. No le encontraba el rumbo a su carrera, no sabía por dónde ir, y tenía todo ese lío con la ex que lo bajoneaba mucho. Yo lo tuve que sacar de ahí. Conmigo volvió a entrenar, recuperó su peso, porque estaba muy flaco, no tenía hambre, comía poco. Ahora está bárbaro”.

Para la joven, Claudio Paul es “lo más bueno, tierno, romántico y atento” que existe, pero lo que pasó lo tuvo muy angustiado: “’Yo tuve quilombos toda mi vida. Estoy angustiado por vos’, me decía. Me trata como a una reina, me cuida”.

Sofía contó cómo será el compromiso, con “un poco de rocanrol”, durante una carrera de Fórmula Uno en México

Según contó, el Pájaro le preguntó: “‘¿Te gustaría que nos comprometamos en Tulum? Yo organizo todo’”. El ex jugador eligió un look playero con sombrero y “tiene reservadas las alianzas en una tienda de allá”. Además “fue al dermatólogo, al peluquero”, reveló su novia, que enamorada de un vestido blanco, lo reservó para usar en el compromiso.

Pero Claudio está legalmente casado y necesitará que se resuelva su divorcio con la madre de sus tres hijos. Según dijo, pronto saldrá. Al ritmo rápido y furioso que van, también tuvieron ocasión para hablar de los hijos. Aunque Bonelli aclaró: “Él quiere, me lo dice, tiene ganas de que tengamos hijos. Pero más adelante, yo ni lo pienso, quiero disfrutar más, viajar”.

EL CRUCE CON NANNIS

El primer cruce con Nannis fue en un ascensor del Faena Hotel, donde son vecinas. Sofía estaba con su prima cuando entró Mariana, las miró y dijo en voz alta: “‘Está lleno de trolas acá’. Y siguió de largo. Imaginate que en esa época yo ni siquiera lo conocía a Claudio. ‘Se habrá confundido’, pensé. Pero evidentemente estaba perseguida”.

A continuación, la actual pareja de Caniggia denostó muy elegantemente a la rubia botinera, cuando fue consultada sobre si la conocía de antes: “Sí, claro. Yo no viví la época en que decía que se bañaba con champagne, me contó mamá. Pero me caía bien, la veía como alguien diferente. Me divierten esos personajes bizarros, como Jacobo Winograd. Pero después la sufrí en carne propia, porque es muy violenta. Se disparó todo cuando él quiso blanquear nuestra relación”.

También reconoció que tuvieron un noviazgo “a escondidas” entre febrero a agosto porque, a pesar de que Mariana y Claudio estaban separados desde hacía “dos años y medio”, no hicieron pública su ruptura “por sus hijos”. El único, según Bonelli, que habla con El Pájaro “todos los días” es Axel.

La joven, muy plantada, se arriesgó a dar su teoría sobre el clan: Hay un efecto reality show en la familia: en vez de solucionar sus conflictos en casa, muchos hacen catarsis cuando se prende una cámara. Charlotte me trató de gato en el programa de Tinelli. Y eso sí me molestó, es muy injusto, porque ellos saben que Claudio vive en mi casa. Yo no me estoy aprovechando de nadie. Al principio yo no quería saber nada, pero después me di cuenta de que estaba enganchada y dije: ‘Bueno, ¿por qué no?’”.

CAMINO LEGAL

Bonelli optó por volcarse a la Justicia ante la gravedad de los dichos de Nannis en lo de Susana: “Mandamos una carta documento a la producción, otra al canal y otra al abogado de Mariana”, dijo y reconoció que nunca salió a responderle porque no se quiere meter “en el juego” porque “haría más grande todo, le daría mayor trascendencia a esto”. Y apuntó a la diva de Telefe al decir: “No entiendo cómo nadie la frenó. Si era un hombre el que hablaba así de una mujer, seguramente lo destrozaban. Además, sin pruebas, porque no van a encontrar nada que respalde lo que dijo”.

Sofía aseguró que no se volvió a cruzar a Mariana y que no pudieron notificara porque “se fue a vivir a un domicilio desconocido”. Pero, apenas pise Ezeiza, Nannis “va a ser notificada de una denuncia que le hice por hostigamiento. Y ojo -advirtió- porque el delito de hostigamiento tiene condena de hasta seis años de prisión. También la denuncié por calumnias e injurias. Creo que nunca te va a gustar la nueva pareja de tu ex, es una ley mundial, pero se le fue de las manos. Yo creo que no va a volver. Está encerrada en la famosa casa de Marbella”.