Los reclamos por los atrasos que registra el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) en los pagos a los cuidadores domiciliarios siguen disparando quejas. Ahora quien planteó la necesidad de una solución es Henry Pérez, un cuidador que, según dijo, no cobra desde marzo pasado, por lo que la situación se torna desesperante. “Me cansé de ir a reclamar, me dicen que está en liquidación y nunca me pagan”, planteó a este diario.