La polémica que faltaba: Chilavert durísimo con River y la Conmebol

Por si faltaba algo entre las múltiples opiniones picantes que dejó el clásico del martes, ahora se agregó Chilavert, alguien muy acostumbrado a las expresiones polémicas.

"Todavía no sabemos qué consumieron (los jugadores de River) cuando fueron sancionados por doping", tiró el paraguayo durante una entrevista al ser consultado sobre los títulos logrados por el Fortín: "Vélez ha sido grande por mérito propio, no necesitó de drogas para ser grande... Todavía no sabemos qué consumieron los jugadores de River que fueron sancionados por doping", declaró el ex arquero.

Pero en la entrevista hubo más ataques a River. Hizo un anticipo de la revancha de la semi de la Libertadores. "Boca tendrá que jugar contra River, el VAR y toda la Conmebol. El VAR lo maneja Domínguez (presidente de la Conmebol) a su antojo", dijo.