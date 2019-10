La particular visión sobre el VAR de un director técnico de la Superliga

En medio de las polémicas generadas en torno a la aplicación del VAR en el encuentro que River le ganó a Boca por la primera semifinal de la Copa Libertadores, en las últimas horas se agregó la particular visión del tema por parte de Gabriel Heinze.

El DT de Vélez dijo que el VAR, de existir en su época de futbolista, lo habría perjudicado "Una vez me preguntaron y yo dije que a mí se me hubiese hecho imposible jugar con el VAR. Era muy distinto. (Hoy) se perdió esa picardía de empujar, de tirar del pelo, de hablar... Se me hubiera hecho muy difícil", dijo Heinze.

De acuerdo a la opinión del entrenador velezano la tecnología como asistencia para el arbitraje debe aplicarse del mismo modo que se hace en otros deportes: "Que el entrenador o el capitán de cada equipo tenga tres posibilidades (de recurrir al VAR) por tiempo o por partido y se acabó. Cada uno elige dos (jugadas) y ahí se acaba, para que no se haga tanto problema".