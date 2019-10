Un bar argentino fue elegido por primera vez como el de mejor diseño de América

Se trata del Mamba Bar, ubicado en el barrio de Palermo



Un bar porteño fue elegido por primera vez como el de mejor diseño de toda América tras haber superado en la competencia a ocho locales de Estados Unidos y uno de la Argentina, informaron los ganadores del galardón.

El Mamba Bar está ubicado en el barrio de Palermo en Soler 5130 y los arquitectos del estudio Hitzig Militello recibieron el Restaurant and Bar Design Awards en una premiación que se realizó en Londres.

Mamba superó a los bares estadounidenses Roosterfish, Library Bar, Ophelia, The Bar at Hotel Zachary, Camden Lounge, Castell, The 18th Room, Elsie Rooftop y también a The Nim Bar, un local del barrio porteño de San Telmo ubicado en Defensa 880 que también fue diseñado por Hitzig Militello.

Por The Nim Bar, los arquitectos del estudio Hitzig Militello ganaron hace diez días el concurso Prix Versailles que se llevó a cabo en París.

El Mamba se caracteriza, no solo por su diseño arquitectónico, sino también por su gastronomía, cocktails, eventos, DJ en vivo y por servir, según promocionan, el mejor gin de Buenos Aires, al tiempo que posee una barra de 12 metros de largo en el local.

En el bar que ocupa 200 metros cuadrados en la planta baja y 65 en el exterior, también se puede disfrutar de la obra de Luciana Monaco, una joven artista brasilera que expone obras con vajilla rota para formar gran parte de lo abstracto en Mamba.

El local fue fundado en 2017 por Asis Lamba y Santiago Malbran, dos jóvenes amigos que combinaron experiencias adquiridas en Europa y Estados Unidos.

La distinción Restaurant and Bar Design Awards reconoce el ambiente, la originalidad y el diseño de los locales gastronómicos, que son aspectos tan determinantes para que tengan éxito como la calidad de los platos o de los tragos.

El nombre del bar hace referencia a la serpiente mamba negra, una especie extremadamente venenosa que habita en diversas zonas del África subsahariana.