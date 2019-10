La respuesta de Vidal por la deuda en Provincia: es "similar" a la de Scioli pero "con obras"

La gobernadora bonaerense salió al cruce de los dichos del postulante del Frente de Todos, Axel Kicillof

La gobernadora bonaerense y candidata a la reelección, María Eugenia Vidal, le respondió hoy al postulante del Frente de Todos, Axel Kicillof, y afirmó que la deuda de su administración es "similar" a la que dejó su antecesor en el cargo, Daniel Scioli, aunque "con obras que se ven".



Vidal se expresó en estos términos después de que Kicillof reclamó que se muestren los balances de las cuentas públicas y la deuda de la provincia de Buenos Aires.



"Dije muy claro, el primer día, que había recibido una provincia quebrada, tan quebrada que no podía pagar los sueldos", recordó la mandataria sobre la asunción de su cargo, el 10 de diciembre de 2015.



Sin embargo, postuló que "esa provincia, en estos 4 años, bajó impuestos; la deuda que deja es similar a la que dejó el gobierno anterior, sólo que se ve en las obras, y en cada lugar se puede ver dónde está la plata; bajamos impuestos; las deudas son de niveles similares y pagamos los sueldos todos los meses".



"Bajamos el gasto del Poder Legislativo, y todo esto lo hicimos en conjunto porque la deuda y los impuestos se definen en el Poder Legislativo, y siempre se hizo con representantes del Frente de Todos, a lo largo de todos estos años y con consenso", reiteró Vidal en declaraciones al canal América.



Respecto de la deuda, la gobernadora calculó que el déficit de la gestión de Scioli estuvo en torno a los "11 mil millones de dólares cuando se fue", y comparó que "hoy nuestra deuda está en alredor de los 12 mil millones, y está incluso en obras que se van a terminar durante el próximo mandato".



"Hay 50 ciudades en la provincia que no se inundan más, y no sólo no se inundan más sino que van a recuperar hectáreas productivas", destacó Vidal.



Kicillof había manifestado hoy sus dudas respecto de "la deuda y las cuentas públicas de este año" en la administración bonaerense, al advertir que son "temas que hacen falta que el gobierno provincial los explicite y actúe en consecuencia".