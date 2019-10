Siguen los disturbios en Ecuador y Moreno ordena trasladar la sede de gobierno a Guayaquil

El recrudecimiento de las protestas en Quito y los choques entre policías y manifestantes obligó al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, a evacuar el Palacio presidencial y trasladar la sede de gobierno a la ciudad de Guayaquil.



El ingreso de miles de indígenas a la capital ecuatoriana relanzó las protestas y la represión policial generando un clima de incertidumbre que obligó al presidente a anunciar en las últimas horas la evacuación del Palacio de Carondelet y el traslado de su gobierno a Guayaquil.



Desde esa ciudad, Moreno brindó una un discurso a la ciudadanía trasmitido por televisión y radio para pedir calma y tender la mano a los grupos sociales, y al mismo tiempo, señalar al ex presidente Rafael Correa como el artífice de un supuesto "intento de golpe de Estado".



"Lo que ha sucedido no es una manifestación social de protesta frente a una decisión de gobierno. Aquí hay una manifestación política para romper el orden democrático", acusó Moreno antes de apuntarle a sus tradicionales oponentes estos dos últimos años.



Y agregó que hay "individuos externos pagados y organizados" para utilizar la movilización de los indígenas con fines de saqueo y desestabilización.



En su mensaje, Moreno se mostró rodeado por el vicepresidente Otto Sonneholzner, el ministro de Defensa Oswaldo Jarrín, y cuatro generales en uniforme de combate.



Aunque sin mencionarla explícitamente, el mandatario ecuatoriano instó a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) "a un diálogo sincero", "una puerta que nunca se cerró".



La demanda no es casual, durante el día de ayer miles de indígenas consiguieron ingresar a la capital ecuatoriana para sumarse a las masivas movilizaciones que suceden desde la semana pasada y que mutaron de una protesta contra de las políticas de ajuste ordenadas por el Fondo Monetario Internacional en una crisis institucional y política de magnitud.



Al igual que en las sucedidas días atrás, las protestas de este lunes en Quito tuvieron como protagonistas a grupos de izquierdas, sindicalistas y jóvenes de distintas afiliaciones políticas de oposición, a los que se sumaron los primeros miles de indígenas que consiguieron ingresar a la ciudad donde está convocada una movilización para este miércoles.



La movilización repitió las imágenes de caos en las estrechas calles del centro histórico de la capital ecuatoriana que volvieron a convertirse en un campo de batalla con la quema de neumáticos, lanzamiento de piedras, cócteles Molotov y destrucción masiva de propiedad pública.



Escenario de los disturbios más fuertes fue la emblemática plaza de Santo Domingo, a unos cientos de metros de la presidencia y de la que la policía debió retirarse ante el insistente avance de los manifestantes, informó la agencia de noticias EFE.



Por el momento no se informó si se han producido víctimas, y la confusión continuaba en toda la zona en medio de las denuncias por la violenta actuación de las fuerzas del orden en los últimos días.



Durante la movilización indígena hacia Quito se produjeron una ola de saqueos y destrucción, de los que la Conaie se despegó y consideró "ajenos a las razones de la movilización nacional" del miércoles próximo.



Mientras, la situación de caos ha llevado al gobierno, ahora con sede en Guayaquil, a suspender nuevamente las clases este martes, en tanto que el Ministerio de Energía suspendió las operaciones en tres campos petroleros en la Amazonía.

Argentina y otros seis países de la región expresaron su "firme respaldo" al gobierno ecuatoriano

La Argentina y otros seis países de la región expresaron hoy su "firme respaldo" a las acciones emprendidas por el presidente del Ecuador, Lenin Moreno, para "recuperar la paz, la institucionalidad y el orden, utilizando los instrumentos que le otorgan la constitución y la ley".



En un comunicado, rechazaron además "toda acción encaminada a desestabilizar nuestras democracias por parte del régimen de Nicolás Maduro y de los que buscan extender los lineamientos de su nefasta obra de gobierno a los países democráticos de la región".



El comunicado, que suscriben los gobiernos de la Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Paraguay y Perú, fue difundido esta tarde por el ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.



Asimismo, señalaron que "ante los sucesos de alteración del orden público ocurridos en los últimos días en la hermana República del Ecuador, los gobiernos manifiestan su rotundo rechazo a todo intento desestabilizador de los regímenes democráticos legítimamente constituidos".



Los siete países expresaron su "firme respaldo a las acciones emprendidas por el presidente Lenin Moreno para recuperar la paz, la institucionalidad y el orden, utilizando los instrumentos que le otorgan la constitución y la ley, como lo ha venido haciendo".



"Asimismo, rechazan toda acción encaminada a desestabilizar nuestras democracias por parte del régimen de Nicolás Maduro y de los que buscan extender los lineamientos de su nefasta obra de gobierno a los países democráticos de la región", destacó el comunicado.



Una ola de reclamos se registra en Ecuador luego que el presidente Moreno acordara un programa de créditos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que incluye la quita de subsidios a los combustibles, que demandaban del Estado la suma 1.300 millones de dólares al año.



El secretario de la Presidencia de Ecuador, Juan Sebastián Roldán, acusó hoy a los seguidores del ex presidente Rafael Correa de haber organizado las protestas contra el ajuste económico, las que derivaron en episodios de violencia que llevaron a las autoridades a declarar el "estado de excepción".



"Quienes están haciendo esto querían llevar Ecuador a Venezuela. Esto es el correísmo organizado", dijo Roldán en una declaración publicada por el diario El Universo, y añadió que el movimiento indígena, de fuerte participación en las protestas, "ha sido infiltrado y sus líderes perdieron el control de la situación".

Correa reclama un adelanto de elecciones

El ex presidente ecuatoriano Rafael Correa pidió hoy adelantar las elecciones para salir de la "grave conmoción social" que afecta al país por las crecientes protestas y manifestaciones que en varias ciudades rechazan un "paquetazo" de medidas del FMI que incluye la quita de subsidios a los combustibles y reformas laborales y tributarias.



"Entendamos que aquí no hay golpismo. Los conflictos en democracia se resuelven en las urnas, y es precisamente lo que pedimos en estricto apego a la Constitución, que permite adelantar elecciones en caso de grave conmoción social como la que estamos viviendo" dijo el ex mandatario en un video de más de dos minutos de duración que puso esta mañana en su cuenta de Twitter.



"El problema es que saben que la respuesta que les dará el pueblo en las urnas será aún más contundente que el que les da ahora en las calles", agregó el ex presidente, que calificó al mandatario Lenín Moreno como "el mayor farsante de nuestra era".



El video va acompañado del hashtag "#YoTambiénSoyZángano", que alude a la "Revolución de los Zánganos", el nombre acuñado por los manifestantes para el movimiento opositor luego de que Moreno se refiriera despectivamente a ellos como los "zánganos correistas".



Correa cargó duro contra el paquete de medidas de ajuste acordadas por Moreno con el FMI -que gatillaron la ola de reclamos- y señaló que "nunca hubo necesidad de un paquetazo" porque "no ha caído el precio del petróleo ni ha ocurrido ningún desastre natural, nada".



Se trata- subrayó- de "pura corrupción e ineptitud mientras ellos se reducen sus impuestos" y envió su solidaridad "con todas las víctimas de la más brutal represión que mi generación recuerde".



"Recuperaremos la patria con la fuerza de un huracán. Hasta la victoria siempre", concluyó el mandatario su mensaje, retuiteado 7.300 veces en la primera hora.



El mensaje de Correa se produjo mientras recrudecían las protestas en la capital y luego de la decisión de Moreno de evacuar el Palacio presidencial y trasladar la sede de gobierno a la ciudad de Guayaquil.



Desde la ciudad andina, el presidente brindó un discurso a la ciudadanía trasmitido por televisión y radio para pedir calma y tender la mano a los grupos sociales, y señaló a Correa como el artífice de un "intento de golpe de Estado".



Ayer, el secretario de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, dijo que "quienes están haciendo esto querían llevar Ecuador a Venezuela" y que "esto es el correísmo organizado", en una declaración publicada por El Universo.



Roldán señaló que el movimiento indígena, de fuerte participación en las protestas, ha sido infiltrado y sus líderes perdieron el control de la situación.