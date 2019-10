Trump facilita una ofensiva turca contra los kurdos en Siria

WASHINGTON

El presidente de EE UU, Donald Trump, amenazó a Turquía con represalias si se pasa de la raya en Siria, tras allanar la vía para una ofensiva turca contra milicias kurdas en territorio sirio, avivando temores de un resurgimiento yihadista en la región.

El Pentágono retiró ayer a una veintena de sus soldados del norte de Siria, cerca de la frontera con Turquía, amortiguadores en la tensión entre el ejército turco y los kurdos considerados terroristas por Ankara, después del sorpresivo anuncio de Trump de que las tropas estadounidenses “ya no estarán en el área”.

Pero en medio de cuestionamientos de la región y de legisladores opositores y oficialistas en EE UU, el líder estadounidense pareció dar marcha atrás, aunque sin trazar líneas rojas específicas que pudieran proteger a los aliados kurdos, cruciales contra el grupo yihadista Estado Islámico (ISIS).

....the captured ISIS fighters and families. The U.S. has done far more than anyone could have ever expected, including the capture of 100% of the ISIS Caliphate. It is time now for others in the region, some of great wealth, to protect their own territory. THE USA IS GREAT!