Pelea incorrecta: Silvina Luna renunció y Moria la trató de vaga y estúpida

La One le paró el carro en vivo a su panelista, quien no habría soportado ese trato y decidió irse del ciclo. Casán la destrozó por Twitter

El “reto” que Moria Casán le propinó a Silvina Luna el viernes pasado en “Incorrectas” trajo más consecuencias que el abandono de la panelista del programa en vivo, para refugiarse en su camarín con un “ataque de ira y llanto”, según contaron algunos testigos que la vieron en los pasillos de América.

El estallido se desencadenó por una nota que la conductora le realizaba a la nutricionista Silvina Tasat, pidiéndole su opinión sobre el veganismo y las consecuencias que trae a la salud alimentarse solamente con un tipo de comidas. Mientras que Mica Viciconte se engalanaba por comer “de todo”, Silvina Luna impartía su mala opinión acerca de la carne.

“Podes parar un poquito Silvina de tantas preguntas. Yo entiendo que sos vegetariana y querés hacer preguntas pero dejá hablar a la nutricionista con otro, mamita. ¿Querés que me vaya?”. La sorpresa se reflejó tanto en el rostro como en las palabras de la panelista: “Perdón, Mo. Para nada. No fue mi intención”. Minutos después, la ex “Gran Hermano” se sacó el micrófono y se fue del estudio.

Curiosamente, el fin de semana apareció una frase que potenció este cruce: “Sea feliz, no joda al prójimo”, fue el cartel que posteó Luna en sus historias de Instagram, antes de saberse que había llegado a un acuerdo con la producción de “Incorrectas” para alejarse del ciclo. Por su parte, Moria se abocó su Twitter para disipar las versiones de una relación “tirante” entre ellas: “Nunca hubo una situación de tirantez, al contrario”, dijo La One, que previamente en su programa había manifestado que veía a la ex del Polaco “desganada” y atravesando “un momento de introspección”, algo que “Moon” (como se dirige a ella) le agradeció. Lo importante para Casán fue remarcar que si algo la caracteriza es “ser una buena compañera y sentirme una Incorrecta más” y que no es su “style” maltratar gente para mostrar mayor poder: “Yo soy celebrity pop art aggiornada y voy por otro lado que es el de ser un TOTEM REAL”, cerró.

LA DECISIÓN

Silvina Luna evitó las declaraciones después de conocerse su renuncia, pero allegados a la panelista dijeron que estaba “todo bien con Moria y la producción”, pero que ya no se sentía cómoda en el programa por no ser funcional a la conductora y a las demás “vayainas” (como llama la diva a sus panelistas).

Claro está, la voz que más se esperaba tras el anuncio era la de Moria Casán, que una vez más se volcó a su Twitter para hacer uso de su lengua (o teclado) karateca y, con lo que escribió, contradijo un poco sus propios dichos sobre la inexistencia de “tirantez” entre ella y la recién desvinculada: “Me acaba de comunicar la producción que la señorita del viñedo de California (haciendo alusión al video prohibido que se difundió) renunció porque sintió que no tenía más para aportar a Incorrectas y que estaba agradecida por el lugar que se le dio”. A modo de chiste, la fulminó: “Se ve que sus vacaciones de casi un mes no le alcanzaron para ponerse en #Modotrabajar”.

Como si hubiesen quedado dudas del pensamiento de Moria, agregó: “’Debajo de la aparente estupidez hay verdadera estupidez’, dijera Eduardo Galeano”.