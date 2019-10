Furor por la vuelta de Soda: en la preventa exclusiva, volaron 30 mil tickets

| Publicado en Edición Impresa

El anuncio que realizaron la semana pasada Charly Alberti y Zeta Bosio sobre el regreso de Soda Stereo conmovió a los fanáticos de la banda, que se quisieron asegurar un lugar en este prometedor show, que se enmarca en la gira “Gracias totales-Soda Stereo”.

Pese a algunas opiniones reticentes sobre esta vuelta, que argumentaban que no era tal porque no está Gustavo Ceratti, la venta de entradas adquirió un ritmo más que prometedor. Durante la preventa exclusiva para los clientes del Banco Francés (disponible desde la hora 0 del domingo pasado), los fans adquirieron 30 mil entradas. Quiénes no son clientes, deberán aguardar al próximo viernes 11 para reservar su lugar a través del portal AreaTicket o en los puntos de venta.

Se supo que las entradas tienen un valor de $2.000 (campo), la platea lateral cuesta $3.100, el campo vip $4.200 y la platea central $4.500.

Este homenaje al líder del grupo Gustavo Cerati y a las canciones de Soda tendrá su punto de partida el 29 de febrero en el estadio El Campín, de Bogotá (Colombia), para luego continuar por el Estadio Nacional de Santiago de Chile (el 7 de marzo) y por el Foro Sol de la ciudad de México (el 12 de marzo), para por fin llegar a nuestro país el 21 de marzo, en un concierto que se realizará en el Campo Argentino de Polo.

De manera presencial o a través de un formato audiovisual, Charly Alberti y Zeta Bosio compartirán escenario con algunas de las personalidades más reconocidas de la música que aceptaron participar del proyecto.

Hasta el momento, los invitados confirmados al show son: Chris Martin (cantante de Coldplay y autoproclamado fan de la banda), Benito Cerati (el hijo de Gustavo), Adrián Dargelos (Babasónicos), Andrea Echeverri (Aterciopelados), Juanes, Gustavo Santaolalla, Mon Laferte, Fernando Ruiz Díaz, Rubén Albarrán (Café Tacuba) y León Larregui (Zoe).