Medallas de plata y bronce para cuatro alumnos de la Ciudad en la Olimpíada Iraní de Geometría

Se trata de María de los Milagros Elizalde, Charo Morencos, Martina Pesce y Joaquín Inama. Julián Fabbri, otro de los que se destacó

“Una locura”. “Un sueño del que no queremos despertar”. “El mejor nivel que ha alcanzado la Ciudad en su historia”. A Yerimen Arias, de 25 años y estudiante de la Licenciatura en Matemática de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) no le alcanzan las palabras para explicar lo que prefiriría contar con números.

Con un 9, por ejemplo, para resumir la cantidad de jóvenes y adolescentes de La Plata que una vez más se subieron a lo más alto de la disciplina. Por un lado, en la Olimpíada Iraní de Geometría (IGO, por sus siglas en inglés) -de la que participaron 224 estudiantes de 55 países-, María de los Milagros Elizalde (13), alumna de 2º año del Colegio Nacional, obtuvo medalla de plata; mientras que Martina Inés Pesce (13), de 2º del Corazón Eucarístico de Jesús, Joaquín Inama (17), de 6º del Colegio René Favaloro de Gimnasia y Esgrima La Plata, y Charo Morencos (16), de 5º del San Simón, se quedaron con la medalla de bronce.

No es todo. Porque “los más grandes” también se destacaron en “El número de Oro”, un certamen de la Olimpiada Matemática Argentina (OMA) destinado a alumnos de profesorados y licenciaturas de Matemática. Se trata de Pedro Didoné y Luciano Scazzola, de la Facultad de Exactas, quienes compartieron el primer puesto; de Matías Fluxa (Ingeniería), que logró la cuarta posición y de Yerimen Arias (Exactas), quien fue premiado en sexto lugar. En la categoría Profesores de Enseñanza Media, Nicolás Mazzocato logró el segundo lugar, en representación del Instituto de Cultura Itálica Leonardo Da Vinci de La Plata. Y son ellos, nada menos, los maestros de esos alumnas y alumnas que ahora se destacaron en la IGO, y que, como ha informado este diario, acumulan una rica cosecha de premios.

“Nos llena de orgullo, porque no se trata de un talento aislado, porque los chicos no sólo se destacan a nivel regional, provincial o nacional, sino también a nivel internacional”, enfatiza en diálogo con EL DIA Arias, quien junto a Fluxa y otros ex olímpicos, todos los viernes, de 18 a 20.30, brinda en Exactas un taller para alumnos en competencia.

Semillero

Arias ve allí un semillero que, está claro, ya da sus frutos. “Vienen cada vez desde más chicos”, dice, y que le parece mentira “que un viernes, después de clase, los alumnos quieran acercarse a pensar problemas”.

Pero la dedicación de unos y el esfuerzo de otros traen recompensas. Como es que entre 600 alumnos del país habilitados para competir en Irán, la OMA haya seleccionado las pruebas de cinco platenses (también incluyó la de Julián Fabbri, del René Favaloro) entre las mejores para representar a Argentina. Y que de ellos, cuatro se puedan colgar una medalla.

Cada país toma la IGO en sedes locales. Los alumnos de la Ciudad la rindieron el mes pasado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y sus pruebas “viajaron” luego a Irán. Quienes conocen esta olimpíada dicen que se trata de una competencia de enorme dificultad en la que estudiantes secundarios (separados por nivel, según su edad) deben sortear cinco problemas. La mayoría no resuelve más que uno. Milagros resolvió tres; Martina, Charo y Joaquín, dos.

“Lo re disfruté, porque la geometría es mi rama favorita”, dice Milagros, que el mes pasado fue noticia en este diario tras haber alcanzado la medalla de oro en la Iberoamericana de Mayo.

También para Charo “la sensación es hermosa” y celebra su premio como parte de un logro colectivo. “Si La Plata tiene una generación tan buena es porque ex olímpicos se pusieron a ayudarnos ad honorem. Enrenar y competir en las olimpíadas te abre la cabeza, te ayuda a pensar de forma diferente y, a diferencia de la Matemática del colegio, te permite descubrir la hermosura que cada problema tiene en el fondo, eso que a veces no encontramos, pero está”, asegura la alumna del San Simón, que asiste al taller de Exactas y toma clases con Mazzocato.

La misma disciplina de entrenamiento tiene Joaquín, quien se sorprendió con el logro iraní cuando días atrás, en un grupo de WhatsApp, comenzaron a llegarle las felicitaciones de varios amigos. Y festejó, claro, porque “tenía muchas ilusiones de conseguir esta medalla”.

Para Martina, el premio fue “totalmente inesperado”, pero se emocionó mucho cuando una mañana de octubre, a punto de salir para el colegio, su mamá le dijo que tenía que darle una noticia: “Se enteró por un profesor que había sacado medalla y me sentí muy feliz”.

Ahora, la gran familia olímpica de alumnos y profesores se reunirá entre el 11 y el 15 de noviembre en La Falda, Córdoba, donde se desarrollará la Olimpíada Nacional, con más de veinte platenses en competencia. También, será el marco para las premiaciones: becas para un seminario de programación y robótica a los ganadores de “El número de Oro”; medalla para los distinguidos en pruebas internacionales. Y son tantos que se sentirán locales en Córdoba.