Prometen reforzar patrullajes en las dos escuelas de las peleas

La comunidad educativa de la Secundaria Nº 55, de 6, entre 72 y 73, volvió a clases ayer en un clima de tensa calma, luego del violento episodio del que fue escenario el martes. Como informó este diario, ese día un joven ajeno a la institución irrumpió en un aula de 1º año del turno tarde y, fuera de sí, fue directo a pegarle a un alumno. La intervención de la preceptora y la directora lo impidieron. Esta última, en el intento por apartar al agresor, recibió el impacto de una trompada en el estómago, según le confirmó ayer a EL DIA la jefa distrital de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense (DGCyE), Amalia Méndez.

Con un escenario más calmo, Méndez pudo reconstruir que la docente debió ser atendida por el SAME, para luego ser derivada al Hospital Italiano, donde se le detectó el golpe. “No sufrió ninguna lesión de consideración, pero sí tiene que hacer reposo. Los médicos la vuelven a ver mañana [por hoy], esperamos que pueda reincorporarse pronto”, dijo Méndez, que también aclaró que la directora optó por no denunciar el hecho “porque entendió que la acción no fue dirigida contra ella”.

Aunque hay clases con normalidad, en la escuela se mantienen en alerta por las rivalidades

Según el testimonio de distintos testigos y, tal como confirmaron desde la DGCyE, la raíz de los incidentes estaría en el noviazgo de dos estudiantes de 1º B (un chico de 15 años y una chica de 13). El hermano de la alumna fue quien, acompañado por su madre, entró al salón y descargó su furia contra el adolescente.

Aunque ayer hubo clases “con absoluta normalidad”, la escuela se mantenía en guardia. Por caso, la inspectora adelantó que, en conjunto con la secretaría de Seguridad comunal, se solicitó el refuerzo de patrullaje policial en el horario de entrada y salida al colegio: tanto en inmediaciones de la 55, como de la Técnica Nº 5, situada en 7 y 76. Pues, entre los alumnos de uno y otro establecimiento existiría una rivalidad de larga data (tal como lo atestigua un video que se viralizó esta semana”.

Como parte de los recaudos, Méndez agregó que la escuela de 6, entre 73 y 73, cuenta con un botón antipánico conectado al 911 como sistema de alerta temprana.

Consultada sobre las medidas a tomar tras el violento episodio, la jefa distrital puntualizó que “se está poniendo en palabras para propiciar la reflexión entre los docentes y los alumnos”. En tanto que consideró lo ocurrido el martes como “un hecho aislado y circunstancial, que no nos alegra en absoluto, pero no vamos a tomar medidas disciplinares”.