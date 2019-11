"The Irishman" llegará a una sala platense antes que a Netflix

En las últimas horas se conoció que "The Irishman", el último film de Martin Scorsese, se podrá ver los próximos jueves 21 y viernes 22 en el Cine Municipal Select, adelantándose al lanzamiento en la plataforma de Netflix adonde llegará unos días después, el 27.

Según se informó hoy, el horario de proyección será a las 17 y a las 21 horas en la sala que funciona en el Pasaje Dardo Rocha, en 50 entre 6 y 7. La entrada, en tanto, tendrá un costo de 150 pesos.

El estreno de la película se aplazó en varias oportunidades a la par que crecía el presupuesto de la producción: medios especializados afirman que por la tecnología para rejuvenecer digitalmente a Pacino y De Niro el costo ascendió a los 140 millones de dólares.

"The Irishman" es la novena colaboración entre De Niro y Scorsese, mientras que para Pacino se trata de su primer trabajo con el afamado director estadounidense.

Ambientada en los 60, "The Irishman", cuenta con un guión de Steve Zaillian creado a partir de la novela de Charles Brandt "I Heard You Paint Houses" y detalla la vida de Frank "The Irishman" Sheeran (De Niro), un mafioso sobre el que se especula que estuvo involucrado en la muerte del sindicalista Jimmy Hoffa (Pacino).

El trailer del filme, difundido en julio pasado, muestra la primera comunicación telefónica entre los dos personajes centrales, y a través de la historia de Hoffa -desaparecido el 30 de julio de 1975- dará cuenta de una visión del funcionamiento interno, las rivalidades y las conexiones del crimen organizado y la política en Estados Unidos.

El elenco se completa con Harvey Keitel, Ray Romano, Bobby Cannavale, Anna Paquin, Stephen Graham, Stephanie Kurtzuba, Jack Huston, Kathrine Narducci, Jesse Plemons, Domenick Lombardozzi, Paul Herman, Gary Basaraba y Marin Ireland.