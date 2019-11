Pis en la cama: la mayoría cree por error que es sólo estrés

Hace veinte años existía una idea generalizada de que la causa por la que los chicos se hacían pis en la cama era esencialmente emocional, y aunque desde entonces la medicina ha avanzado mucho en la comprensión de este problema, así lo sigue creyendo hoy la mayoría de los padres, que con ese convencimiento postergan muchas veces la decisión de consultar.

Esta falsa creencia fue precisamente uno de los ejes de una campaña lanzada recientemente en Inglaterra, donde el 80% de los padres sigue atribuyendo erróneamente la enuresis al estrés pese a que el factor emocional juega un papel secundario entre los mecanismos que producen esta condición.

“La enuresis puede tener diversas causas; y aunque no todas se conocen todavía hoy se sabe en todo caso que el estrés no ocupa un lugar central”, señala Sebastián Tobía González, jefe del Servicio de Urología del Hospital de Niños de La Plata en referencia a una condición que si no es tratada puede a veces extenderse hasta la adolescencia con un enorme costo emocional.

Si bien es común que muchos chicos en edad preescolar se hagan pis al dormir, los médicos consideran que esta situación debería ser motivo de consulta cuando ocurre al menos tres veces por semana después de los cinco años de edad.

Lejos de las preocupaciones y el estrés, “las causas más frecuentes de enuresis son un déficit de vasopresina, una hormona anti diurética que actúa durante la noche disminuyendo las ganas de orinar, y una falta de maduración de la vejiga”, explica Tobía González al señalar que ambas causas a veces se pueden combinar.

Se sabe también que la enuresis “tiene un alto componente hereditario -señala el jefe de Urología del Hospital de Niños-. Cuando uno de sus padres tiene antecedentes de enuresis, los hijos tienen hasta un 50% más de probabilidades de mojar la cama; y hasta un 80% más cuando existen antecedentes tanto en el papá como en la mamá”.

Aunque se ha visto que “uno de cada diez chicos que mojan la cama a los seis años deja de hacerlo espontáneamente al crecer, hay casos en que llegan a los 16 o 17 años y siguen haciéndose pis. Se trata de un porcentaje menor, alrededor del 1%, pero a esta altura la enuresis llega a tener un costo emocional muy fuerte sobre la autoestima. Al no poder manejar la situación, los chicos se vuelven retraídos y tienen grandes dificultades para relacionarse socialmente, por lo que termina requiriendo apoyo psicológico”, comenta el urólogo al explicar por qué es importante no postergar la consulta con un profesional.

Tras descartar que no exista una causa orgánica de fondo -como podría ser un defecto del tracto urinario- los tratamientos tempranos que suelen indicar los médicos en estos casos consisten en disminuir la cantidad de líquidos después de la merienda, aplicar diferentes estrategias para que los chicos vayan registrando progresivamente el problema, y en ocasiones administrar fármacos con una forma sintética de la hormona antidiurética.