Comenzó a buen ritmo el operativo de inscripción a las facultades

En las distintas facultades de la Universidad Nacional de La Plata arrancó con buen ritmo el operativo de inscripción para el ciclo académico 2020. El plazo para anotarse estará habilitado hasta el 13 de diciembre.

Con una oferta académica que incluye más de 115 carreras de grado, la Universidad Nacional de La Plata recibirá a los aspirantes a ingresar a las 17 facultades de la casa de altos estudios.

En Económicas, Derecho y Humanidades, se pudo observar un fuerte caudal de interesados en cursar el próximo año las carreras que se ofrecen en esas casas de estudio.

Si bien en el primer día no hubo registros estadísticos sobre la cantidad de inscriptos, se pudo observar que el movimiento fue constante en el horario para anotarse con miras al ciclo 2020.

Los aspirantes deben realizar la preinscripción mediante el Sistema de Preinscripción a Carreras de la UNLP (SIPU), que está habilitado desde el 4 de noviembre en https://ingreso-grado.unlp.edu.ar. Una vez completada con los datos del aspirante, la planilla deberá imprimirse y presentarse -el día asignado por el sistema- en la facultad elegida para completar el trámite de inscripción.

SOLO EN UNA CARRERA

La UNLP establece que los interesados sólo pueden anotarse en una carrera. La planilla tiene carácter de Declaración Jurada y cualquier inscripción realizada en otra Universidad Nacional inhabilitará el trámite. Además de la planilla emitida por el SIPU, los aspirantes deberán presentarse en la unidad académica con la siguiente documentación: Documento Nacional de Identidad, Libreta de Enrolamiento o Cívica (original y fotocopia: Tres fotografías del aspirante, tipo carnet: certificación original o Título Certificado Único de estudios secundarios completos acompañados de una fotocopia. En caso de no completar el nivel secundario, deberá presentar la correspondiente certificación provisoria (original) extendida por las autoridades del colegio donde conste haber cursado el último año o estar rindiendo materias; documentación que acredite el cumplimiento del Calendario Nacional de Vacunación acorde a la edad (Hepatitis B, Triple o Doble Bacteriana, Triple Viral en cualquiera de sus formas de aplicación).

Al momento de completar el trámite de inscripción para ingresar a la Universidad, las distintas facultades harán entrega a cada aspirante de una copia del plan de estudios vigente en la carrera en la que se inscribe.

Además, se autoriza la intervención de los Centros Universitarios, Casas de Provincias y Centros Regionales con acción en la ciudad, a efectuar la presentación hasta el 13 de diciembre de 2019, con carácter de excepción.

Para el ingreso efectivo, los aspirantes no deberán adeudar materias del ciclo secundario al 30 de abril de 2020, debiendo entregar hasta el 8 de mayo de 2020 en el Departamento de Alumnos de la facultad en la que se hayan inscripto, la documentación que lo acredite. Estos alumnos no podrán rendir examen final ni aprobar materias por promoción directa hasta que no presenten el certificado final o provisorio debidamente autenticado, donde conste la finalización de sus estudios secundarios antes del 30 de abril de 2020. Aquellos aspirantes que ingresaron con certificación provisoria tendrán como plazo último para presentar la documentación original hasta el 26 de febrero de 2021.

Los aspirantes tienen hasta el 14 de agosto de 2020 para entregar la documentación que acredite el cumplimiento del Plan Nacional de Vacunación.