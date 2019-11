La planta de VTV no da abasto y habrá que esperar al 2020 para conseguir turno

Quien necesite en estos días obtener la Verificación Técnica Vehicular -VTV- tendrá que someterse a cuatro o cinco horas de cola o a una espera de por lo menos un mes y medio para conseguir -vía web- un turno que no obligue a una demora tan pesada. Ya era complicado completar el trámite hace dos meses: ahora, que se acercan el verano y la temporada de viajes por las Fiestas y las vacaciones, es casi imposible.

Durante las horas “pico”, en pocos días se duplicó la extensión de la cola de automóviles que se forma para ingresar al predio de 19 entre 519 y 520, pues sumaba hasta la semana pasada cuatro cuadras, y ahora llega a ocho.

Existe desde hace ya bastante tiempo la posibilidad de solicitar turno a través de internet, concretamente por la página web del sistema. Pero en estos días el trámite no puede concretarse, pues está todo ocupado hasta mediados de diciembre y la segunda quincena de ese mes no fue habilitada todavía. Los usuarios suponen, razonando con un criterio lógico, que no bien se permitan esas reservas los turnos no tardarán nada en agotarse.

La imposibilidad de tomar turnos con anticipación y así evitar la demora de la fila de cuadras hace que aquellos propietarios de vehículos que comienzan a estar en falta por no renovar la VTV deban presentarse en la sede de la avenida 19 y aguantarse todo el tiempo que el trámite les hace perder.

Al amanecer

Con la creencia de que si se asiste un rato antes de la apertura del predio entonces la espera no es tan larga muchos usuarios van a ubicarse en la fila al alba o incluso antes de que amanezca. El problema es que esa previsión no garantiza de ningún modo que el trámite pueda despacharse rápido.

“Me levanté tempranísimo; vine a las seis y media de la mañana y ya había varios autos, y entre lo que hay que esperar a que abra la planta, a las ocho, y lo que tardan en atender a los autos que están antes no es ningún negocio anticiparse tanto”, dijo una vecina que esperaba en la cola para renovar la VTV.

Dos meses atrás, cuando la demanda ya hacía colapsar los turnos, los directivos de la planta platense aseguraron que se preveía una ampliación del horario para los días de la antesala de las vacaciones de verano, es decir, las semanas previas a enero. Pero la medida todavía no fue confirmada y la cantidad de autos diaria desborda la capacidad de atención.

Costo Cuesta 1.108 pesos hacer el trámite de la Verificación Técnica Vehicular en la planta de 19 y 520, si está vencida. En caso de tener la VTV al día, el precio es de 1025 pesos, informaron fuentes oficiales. En el caso de los taxis que tienen que hacerlo cada seis meses, el valor pasa a ser la mitad.