La venta callejera sigue avanzando y en solo un mes aumentó 38%

La escalada de la venta callejera ilegal no encuentra freno en la Ciudad. Moviéndose a sus anchas ante la ausencia prácticamente total de controles, la comercialización clandestina creció 38 por ciento en el último mes, de acuerdo al informe que difundió hoy la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).



En sintonía con lo que ocurrió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -donde esta actividad clandestina se incrementó 24,1 por ciento- en octubre pasado la venta callejera en La Plata se disparó en relación a septiembre. En promedio, contabilizaron 226 puestos en la vía pública. Aunque hay que remarcar que la medición no tiene en cuenta los puestos que se arman en las denominadas “saladitas”, por lo que la presencia de manteros en la Ciudad es varias veces superior a esa cifra.



En la comparación, como se dijo, la comercialización ilegal se incrementó 38 por ciento respecto al mes pasado y 5,6 por ciento en relación al año anterior.



Los números no hacen más que reflejar una realidad que cualquiera que circule por las abarrotadas veredas del microcentro podrá advertir: con su mercadería distribuida sobre lienzos y caballetes, los vendedores irregulares prácticamente no dejan acera sin ocupar con sus mercaderías, quitándole espacio a los transeúntes y generando preocupación entre los comerciantes. Es que, en un delicado contexto en el que, según un reciente informe de la facultad de Ciencias Económicas, en La Plata ningún rubro se salvó de la caída de la actividad comercial, los comerciantes sostienen que la venta ambulante es una “competencia desleal”.



“La venta ambulante genera estragos en los comercios que tributamos. Además, ocupan la vereda de tal forma que a la gente no le queda espacio para caminar. A este factor hay que sumarle la inseguridad”, señalaba recientemente Guillermo Salvioli, titular de la asociación de comerciantes de calle 8 y adyacencias.



El de los rubros que se ofrecen es un tema aparte. Indumentaria y el calzado, con amplio margen, es lo más ofrecido: se lleva el 39 por ciento de la mercadería a la venta en las calles. Y le siguen óptica, fotografía, relojería y joyería, con el 25,1% del total. Pero el abanico de producto es cada vez más amplio. Y se ofrece en la vía pública desde carteras hasta mobiliario como mesas y sillas. Las parrillas ambulantes se ven por todos los barrios, sin el más mínimo control bromatológico. Y algo similar ocurre con la fruta y verdura que se dispensa en las “verdulerías a cielo abierto” que arman en cada esquina.



Desde hace tiempo el sector donde más concluyen los manteros es en las inmediaciones de la Estación de Trenes de 1 y 44 y a lo largo de la diagonal 80, desde 1 hasta plaza San Martín. Con cincuenta y tres puestos diario en promedio, se nuclean allí el 23,5 por ciento de los puestos que se ven en la Ciudad.



Otra “meca” para la venta callejera es la plaza Italia, donde relevaron 30 puestos y una incidencia del 13,3 por ciento. Este año, como se sabe, después de los operativos previos a las PASO, los manteros comenzaron armar en la plaza de 7 y 44 los puestos que originariamente pertenecían a la feria de Plaza San Martín. Y si bien tras las elecciones la mayoría regresó para instalarse frente a la Gobernación, un grupo siguió ofreciendo sus productos en plaza Italia.