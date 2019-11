Ordenan rescatar a dos perros luego de una denuncia por maltrato

Sin alimento, atados, enfermos. Una denuncia vecinal por maltrato a dos perros en una vivienda de la localidad de Los Hornos derivó en una actuación judicial con una orden de “rescate” para el posterior tratamiento de recuperación en un centro municipal.

La causa que está a cargo del fiscal penal en turno, Juan Cruz Condomí Alcorta (UFI Nº 16), con intervención del juez Eduardo Silva Pelossi, dejó a dos ejemplares de las razas Pitbull y Dogo Argentino (macho y hembra) en un centro de protección de animales Municipal, con sede en Villa Elisa.

A los dueños, les acarreó una imputación por la presunta infracción a la Ley 14.346 (sancionada en 1954), que establece los delitos de “malos tratos” y “actos de crueldad” con los animales.

La pena puede ir de los 15 días a un año de prisión.

Según informó una fuente vinculada con la investigación, todo comenzó con una denuncia realizada a fines de la semana pasada desde las inmediaciones de 157 entre 59 y 60 ante la Línea 147, de pedidos, trámites y reclamos al Municipio.

Tras sucesivas visitas de personal de la Comuna y la Policía Local, se inició una intervención conjunta con la Justicia, bajo la supervisión del fiscal Condomí Alcorta.

Así, efectivos de la comisaría tercera de Los Hornos se presentaron ayer en la vivienda junto con personal municipal del área de protección animal.

Una vez allí, pudieron constatar que efectivamente los animales estaban en mal estado y aparentemente enfermos.

“Cuando se vieron en dificultades por la presencia del personal policial e idóneos del Municipio les dieron un poco de agua”, contó uno de los investigadores del caso. La fuente detalló que, además, los animales estaban retenidos con cadenas dentro del patio de la vivienda.

Según se estableció en la pesquisa derivada de la denuncia, las personas que habitan la vivienda son una pareja entre un hombre y una mujer, pero en las actuaciones que inició la Policía y pasaron al fiscal Condomí Alcorta solo figura un hombre de nacionalidad peruana que no brindó algunos datos personales que permitieran confirmar su identidad.

Dolores Oliva, directora Municipal de Protección Animal, le contó a este diario que los perros “estaban deshidratados, atados en un patio sin resguardo del sol. Sabemos que son adultos, pero no podemos especificar su edad por el estado en el que se encuentran”.

La funcionaria detalló que “la primera vez que fuimos, la mujer que nos atendió dijo que no eran de ella y su dueño no estaba, pero aclaró que los perros estaban en tratamiento veterinario. Fuimos al otro día con apoyo de la Policía Local y la mujer dijo que el dueño no estaba y se fue adentro. A partir de ahí recurrimos a la fiscalía, por consejo del fiscal hicimos la denuncia y ordenó un allanamiento”, comentó Oliva. Finalmente, antes de que la Policía allanara, apareció el dueño y entregó los animales.