Villa Lenci sufrió el segundo robo en 48 horas: “Nos mataron”

“Esto nos partió al medio, tenemos la cuota social muy baja y nos va a costar muchísimo recuperarnos”, lamentó Joel Paz, dirigente del Club Villa Lenci, tras sufrir el segundo escruche en menos de 48 horas. En esta ocasión, como ya no había mucho para robar, los delincuentes se dedicaron a romper las instalaciones y aquello que no se pudieron llevar. Paz le explicó a este diario que “uno de los técnicos justo pasó por la cuadra y se encontró con el mismo panorama de la otra vez”. El candado del portón había sido violentado para ganar el interior del predio situado en 78 y 21.

Una vez adentro, “arrancaron una ventana entera para entrar al buffet, porque habíamos reforzado la puerta después del hecho anterior”, manifestó el encargado del club. De ese sector se “llevaron la freidora y una pava eléctrica”. Pero eso no fue todo: también “rompieron un freezer y lo poco que quedaba, un mueble y una mesa”. Después se dirigieron a uno de los baños para sustraer la grifería y destrozar uno de los lavatorios. “Vinieron a romper, porque ya no quedaba nada”, se quejó Paz. Los autores de ambos episodios delictivos son, hasta el momento, desconocidos. En ese sentido, Joel sostuvo que “al club viene mucha gente, la verdad no sabemos quién puede ser”.

Según le indicaron las autoridades, “hay cámaras municipales en las cuadras de 20 y 80, en 19 y 78 y en 21 y 76”, por lo que se esperaba que el análisis de las imágenes diera alguna pista certera para dar con los autores. No obstante, el directivo sostuvo que lo ocurrido “es increíble, te da una impotencia tremenda”. De cualquier forma, remarcó que “yo tengo el teléfono (con el número 221-155463733) continuamente prendido por si alguien está interesado en realizar donaciones para los chicos y chicas que se desempeñan en las distintas categorías y disciplinas”.

Por otra parte, informó que organizaron una jornada solidaria con el club Polideportivo Gonnet, que se ofreció para hacer un amistoso. Va a ser a beneficio para recuperar algo y reparar los daños”.

Durante el evento se cobrará “un bono contribución de 40 pesos y se van a rifar camisetas”, explicó, antes de admitir que “esto nos mató”, con un dejo de bronca y resignación.

En lo que va de 2019, al menos 14 instituciones deportivas sufrieron vandalismo o atracos. Esas son, además de Villa Lenci, ADAFI, CRISFA, Estrella de Berisso, Nueva Alianza, Topacio, Unidos de Olmos, Nueve de Julio de Ensenada, CRIBA, FIE Escuela 25, Autonomía, Sporting, San Martín de Tolosa y La Curva (Arturo Seguí).