Las jugadoras de Gimnasia y Estudiantes analizaron el gran clásico platense

Milagros Oliver, volante del Lobo, y Grisel Yanacón, central del Pincha, visitaron la redacción y dejaron sus pálpitos de cara al 161

| Publicado en Edición Impresa

Por FERNANDO ALEGRE

falegre@eldia.com

Hace apenas algunas semanas les tocó a ellas en el verde césped, dentro de lo que fue la primera edición del clásico platense femenino de la era del profesionalismo, que además terminó con un recordado y vibrante empate por 3 a 3 en el Juan Carmelo Zerillo.

Ahora, en su rol de jugadoras e hinchas de las instituciones, la volante central Milagros Oliver y la defensora central Grisel Yanacón, una por el lado de Gimnasia y otra por el lado de Estudiantes, visitaron la redacción de este matutino para explicar cómo viven la previa de un partido más que especial y también para analizar las claves que tendrán que tener en cuenta los de Maradona y los de Milito para quedarse con los tres puntos dentro de una edición 161 con mucho condimento, tanto adentro como afuera de la cancha.

Palabra más que autorizada por ser líderes dentro de sus planteles, ales tocó estar del otro lado de la línea de cal, vislumbrando un cruce fundamental para ambos equipos platenses, que atraviesan presentes complejos.

-¿Cómo se vive la previa? Más que nada en este momento particular del Femenino en vías de profesionalismo

-(Milagros Oliver) Son dos cosas distintas. Las previas a los clásicos siempre son lindas. Como hincha me genera mucha ansiedad y nervios, pero nosotras tenemos un partido previo al clásico así que durante la semana estuvimos concentradas en eso, más allá de estar expectantes sí a lo que pase en el Bosque.

-(Grisel Yanacón) Se respira un aire distinto en el club siempre que estamos a las puertas de un nuevo clásico. No hay historial que cuente, la ciudad se paraliza y nosotras lo sentimos. Tal vez haya alguna chicana con las chicas de Gimnasia, pero nada más.

- ¿Cuál es su relación con el Club y cuánto hace que juegan en cada uno?

-(Oliver) Soy hincha de Gimnasia desde que nací, como toda mi familia. Estoy en el club desde que abrió el fútbol femenino, en agosto del 2018. Recuerdo que fue cumplir un sueño porque era lo que había esperado toda mi vida. Los primeros entrenamientos que tuve los disfrute un montón y vi que se estaba armando un grupo hermoso.

-(Yanacón) Como siempre digo: Estudiantes es mi casa. Llegué de Boca hace 3 años aproximadamente y me siento muy cómoda. Inicialmente jugué de 4, pero ahora soy central; aunque me adapto a lo que pida el profe.

-¿Tienen algún/a referente del Club o del exterior que les guste en su posición?

-(O) “Chirola” Romero y “Fito” Rinaudo son mis dos referentes en el Club, me gusta muchísimo el juego de los dos y trato de sacar cosas de ellos. De afuera, obviamente me gusta mucho Sergio Busquets.

-(Y) Sí, el “Chapu” Braña sin dudas. Siempre me gustó su garra y su actitud para jugar.

- Hace poco les tocó a ustedes jugar el primer clásico Femenino del profesionales, ¿cómo ven el de hoy, por dónde van a pasar las claves para cada uno de los equipos?

-(O) Va a ser un partido muy peleado como todo clásico. Tenemos el plus de jugarlo de local, con nuestra gente, y el plus aún mayor de tener la motivación de Diego. Leí la declaración de Chacón, el juvenil de Gimnasia que dijo, “si no dejas todo con el Diego, no se cuándo lo vas a dejar”, y tiene razón. Los jugadores tienen que pensarlo así y dejar todo adentro de la cancha, por la hinchada que siempre está y por el Diego que vino a sacarnos de este momento difícil.

-(Y) Veo que Gimnasia va a salir con todo a buscar los tres puntos. Ellos tienen la presión de ensanchar el promedio y con un referente como Diego en el banco, eso es un plus. Estudiantes puede aprovechar ese nerviosismo para imponer su juego. Ojalá se de un lindo partido lleno de goles, como el nuestro.

-¿Cómo lo va a vivir cada una? Porque ustedes con Gimnasia visitan a la UAI y ustedes con Estudiantes juegan mañana contra la Villa.

-(O) Calculo que arrancaremos para La Plata ni bien termine el partido, así llegamos bien en horario. Muchas van a ir juntas a la cancha y otras por separado, con sus familias.

-(Y) Con un poco de nervio y ansiedad. Seguramente nos juntemos con una amiga a verlo, aprovechando que estamos libres.

-¿Existe alguna cábala?

-(O) Seguramente haya gente con cábalas y otras que no. Yo personalmente ninguna. Confío en el fútbol que podemos hacer sin ayuda de cábalas (risas).

-(Y) No, no (risas). No hay cábalas.