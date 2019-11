¿Cómo es ser jugador virtual de Estudiantes o Gimnasia?

Los propios protagonistas visitaron la redacción de este medio y contaron detalles de esta disciplina en auge en nuestro país

| Publicado en Edición Impresa

Por LAUTARO SEGURA

lsegura@eldia.com

Los deportes electrónicos (eSports) están creciendo a pasos agigantados en nuestro país y los clubes de nuestra ciudad, Gimnasia y Estudiantes, son dos grandes protagonistas de esta movida. El próximo martes a las 23, y como una continuación en el mundo virtual de lo que ocurrirá hoy en el Bosque, se verán las caras en la modalidad Clubes Pro 11 vs. 11 del videojuego FIFA 20.

Para entender cómo es ser jugador virtual de cada uno de los equipos y qué responsabilidades conlleva, visitaron la redacción de este medio Gonzalo Saino y Giuliano Presta, manager y jugador del Pincha, y Uriel Gobbero y Ezequiel Barchuk, DT y Sub DT del Lobo.

-¿Qué significa ser jugador virtual?

-(Saino) Te separa lo que es un club de amigos. Se necesita de entrenamiento y de una preparación física y mental, ya que el tema de los reflejos es muy importante. Además representar a un club grande del país, como es tanto Estudiantes como Gimnasia, es un compromiso.

-(Gobbero) Es importante separar el dejar de jugar por jugar a tomarte esto como una responsabilidad. Hay entrenamientos diarios y ya no es para pasar el tiempo, sino que sabés que estás invirtiendo para luego las competencias.

-(Presta) Conlleva una gran responsabilidad, tiempo y muchas ganas de estar en un nivel competitivo alto. Estar enfocado en lo que lo competitivo y estar disponible todos los días de lunes a jueves para los entrenamientos, a veces hasta 3 horas.

-(Barchuk) Hay que estar muy metido en esto porque deja de ser un juego y es una responsabilidad. Hay que estar metido con el club. En los entrenamientos tenemos que estar siempre y, el que está mejor, va a jugar. No es un club de amigos como arrancamos todos a jugar al FIFA. Pero es un orgullo.

-¿Cómo se definen los puestos?

-(Presta) Se hacen pruebas donde los clubes buscan diferentes puestos. Es como en el fútbol real: vas a la prueba por determinado tiempo hasta que quedás o te descartan.

-(Barchuk) No es que uno es delantero y al otro día defensor. La práctica te va llevando a establecerte en una posición y cómo manejarte con tus compañeros desde ahí. Yo siempre jugué de defensor, como lateral derecho o central. Arriba no me veo porque no soy muy buena en la parte de la definición, hay que ser muy bueno y saber medir los tiempos. Todas las posiciones en realidad tienen lo suyo y cada uno se adapta a una diferente.

-¿Cómo se asignan las características de cada jugador virtual?

-(Presta) Una vez que vos creas el jugador dentro del FIFA en la sección Clubes Pro, tenés para ponerte diferentes habilidades y también peso, altura y otras características más estéticas. Vos ahí podés tener cinco posibles jugadores preparados para salir a la cancha. En el momento de jugar, para formarte, tenés cinco posibilidades. Vos sos defensor, por ejemplo, y tenés cinco tipos de defensor.

-(Saino) El jugador va progresando a medida que va jugando. Ganás más puntos y va mejorando automáticamente el jugador. También te asignás los puntos: si sos defensor no te mejorás en remate, sino en defensa, cabezazo o forma física. Vas eligiendo tu árbol al progreso que vos quieras.

-¿Cómo son los entrenamientos?

-(Gobbero) En Gimnasia, al tener un plantel de más de 22 jugadores, formamos dos equipos y jugamos entre nosotros. Ahí intercambios titulares y suplentes, además de probar diversas jugadas. O probar las diferentes características de cada jugador. Ahí se arma el once que después jugará la competencia.

-(Barchuk) Ninguno es titular, todos tienen la posibilidad. El que mejor está en los entrenamientos, juega como titular. Así tenemos rotación y nos conocemos entre todos.

-(Saino) En Estudiantes tenemos a Marcos García, que es muy buen técnico y marca muchas cosas que ve durante los entrenamientos y los partidos. Los entrenamientos son rigurosos y a cumplir ciertos objetivos

-(Saino) Hay entrenamientos en donde no se ataca. Tirás la pelota al córner para que practicar esa jugada. Son formas de ir probando. De lunes a jueves, jugador de Estudiantes de Clubes Pro tiene que entrenar desde las 22 hasta máximo la 1.