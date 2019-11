En la exhibición de Federer, de repente se "apareció" Maradona

La presencia de Roger Federer en el país para la exhibición que brindó junto a Alexander Sverev tuvo todo tipo de repercusiones.

El magnetismo del tenista quedó claramente evidenciado y el mundo del fútbol no estuvo ajeno a ello.

Y, entre quienes participaron del encuentro en un Parque Rocca abarrotado de público, estuvieron Gabriel Batistuta, Hernán Crespo y el mismísimo Juan Román Riquelme, entre muchos otros.

Por si le faltaba algo a la jornada, en determinado momento, Diego Armando Maradona apareció en la pantalla gigante del estadio, a modo de sorpresa, con un mensaje dedicado al huésped.

"Hola maestro, máquina, máster, fuiste, sos y serás el más grande. No hay otro que pueda asomar. Quiero que cualquier problema que tengas en el país me llames y me digas lo que necesitás. Un beso a tu señora y a tus hijos", dijo Diego que le arrancó otra sonrisa al famoso tenista.