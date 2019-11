Jubilados denunciaron que les bloquearon las tarjetas de débito

Jubilados y pensionados que cobran sus haberes en el Banco Industrial de calle 13 entre 58 y 59 denunciaron que hace tres días la entidad les bloqueó la tarjeta de débito sin notificarlos. La medida provocó que muchos pasaran el fin de semana largo sin la posibilidad de extraer dinero de sus cuentas, pero tampoco pudieron utilizar el plástico para realizar compras. “No entiendo cómo no se nos notificó, una conocida cargó nafta y al momento de pagar la tarjeta estaba bloqueada y tuvo que llamar al hijo para que le llevara dinero”, dijo una de las personas afectadas por la medida.

La postal que se vio ayer en la entidad bancaria fue calificada por algunos jubilados como “inhumana”, ya que se exigió que los beneficiarios fueran en persona a retirar las nuevas tarjetas de débito. “Muchos fueron en ambulancias, estuvieron horas parados apoyados en sus bastones, otros ciegos, fue tristísimo ver cómo se los trataba”, agregó Jorge, otro de los jubilados que se quejó.

“El viernes quise hacer una transferencia bancaria on line y no pude, fui a la farmacia y me rechazó la tarjeta, al igual que cuando quise sacar efectivo de un cajero; bloquearon las tarjetas sin aviso y eso que la mía vencía en 2022”, protestó Susana Anmaturo, también jubilada que percibe los haberes en el Banco Industrial.