El abogado de la sobrina de Alperovich niega que le hicieran una denuncia

Cuando tomó estado público la denuncia contra el senador José Alperovich por abuso sexual, formulada por su sobrina, el ex gobernador no solo negó el hecho sino que además aseguró que sufrió amenazas y que las denunció ante la Justicia. Sin embargo, desde el entorno de la víctima aseguraron no estar al tanto de tal acusación, según informó ayer La Gaceta de Tucumán.

“Informo que desde hace tiempo he sido víctima de amenazas y exigencias indebidas por parte de quién ahora se presenta falsamente como víctima y ya con anterioridad promoví la denuncia y la investigación pertinente ante la justicia”, tuiteó ayer Alperovich, cuando ya había estallado la escandalosa denuncia de su sobrina.

El abogado de la víctima, Ricardo Santoro dijo desconocer la existencia de una denuncia en contra de su representada. “No sabemos nada de eso, jamás fuimos notificados de nada”, aseguró el letrado.

El ex gobernador tucumano publicó varios tuits ayer donde negaba haber abusado de su sobrina y hasta expuso la identidad de la joven.

Abatido. Así se lo escucha a José Alperovich. La denuncia por abuso sexual formulada por su sobrina segunda le ha descolocado. El senador nacional se encuentra en Miami (Estados Unidos) en compañía de su esposa, Beatriz Rojkés, de su hija, la legisladora Sara Alperovich, y de sus nietos mellizos.

“No hice nada”, repite una y otra vez, cuando se lo consultó acerca de la imputación que le formulara su ex secretaria, tanto en forma pública como en sede judicial. El ex gobernador dijo que no tiene previsto retornar anticipadamente a la Argentina.

aplicaron el Protocolo de Violencia de Género

Tras la denuncia por violación contra José Alperovich, el presidente provisional de la Cámara alta, Federico Pinedo, ordenó poner en marcha el “Protocolo para la prevención e intervención en situaciones de violencia laboral con perspectiva de género” para proteger a la sobrina del legislador quien trabaja en el despacho de su compañera de bancada, la también tucumana Beatriz Mirkin.

La resolución emitida a última hora por la Presidencia del Senado, establece “dejar sin efecto la asignación de tareas vigente” de la denunciante y afectarla a la “secretaría Parlamentaria”.

A su vez, el decreto instruye a la Dirección de Recursos Humanos para que notifique a la denunciante sobre esto y le brinde “asesoramiento integral, asistencia jurídica, y psicológica a través del Comité de Seguimiento de Violencia Laboral de Género”. La decisión va en línea al pedido de la senadora radical por Tucumán, Silvia Elías de Pérez, quien a través de un comunicado había solicitado su aplicación.

