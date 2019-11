Asaltaron al hijo y a la doméstica de una ex concejal

Un hijo de una ex concejal de Ituzaingó y una empleada doméstica fueron despertados con un arma de fuego en la cabeza cuando dormían y atados con precintos por delincuentes que ingresaron a robar a una casa de ese partido bonaerense y en minutos escaparon con dinero en efectivo y otros objetos de valor, informaron fuentes policiales. El robo fue cerca de las 5.40 del viernes, en un domicilio ubicado en Lavalle y Bagnat, de Ituzaingó norte, donde vive la ex concejal Andrea Vanuffelen, del Movimiento Libres del Sur y referente de Barrios de Pie, quien al momento del suceso no se encontraba en la casa.

Los investigadores indicaron que al momento del robo estaban durmiendo en la propiedad, en diferentes habitaciones, Jon Dans (25), hijo de Vanuffelen, y María Cecilia Suasnaba quien trabaja en el domicilio. Ambos fueron despertados con un arma en la cabeza por delincuentes que tenían sus rostros tapados con gorras con viseras negras y luego de revisar toda casa cargaron en bolsas negras diferentes objetos de valor.

El robo se produjo a pocas horas de otro sufrido el miércoles a la noche en la misma zona por la hija de la pareja del intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, quien fue capturada y llevada hasta su casa cuando regresaba de la facultad en su camioneta junto a una amiga.