Salen a juntar fondos para un joven ciego que estudia abogacía y necesita un lazarillo

Gastón Cabiedes -23 - se entusiasma contando que cuando tenga su perro guía va a evitar las caídas que sufre a menudo, esquivará obstáculos, cruzará la calle tranquilo y hasta llegará rápido al aula de la facultad de Derecho en la que cursa. Está convencido de que el lazarillo le permitirá afrontar los obstáculos que le impone su ceguera y mejorar su calidad de vida, pero hay un inconveniente a superar: reunir los 12 mil dólares que sale el animal, una tarea en la que ya se embarcó solidariamente el Club de Leones de Los Hornos.

El lazarillo llegará de Quilmes donde hay una escuela de perros guías homologada a nivel internacional y que depende del Club de Leones de esa ciudad, según aclara Jorge Cariello, presidente de la entidad local. La abultada cifra a reunir es porque se trata de una raza especial, los embriones provienen de Estados Unidos, además durante un año el animal debe vivir en una casa de familia, tener cubierto los gastos de alimentación y veterinario, luego es entrenado por un lapso similar - ver aparte -.

La persona que lo adquiere firma un contrato que le garantiza que cada 7 u 8 años el perro se repondrá sin ningún costo.

Mientras espera que llegue el momento en el que se encuentre con su particular guía Gastón enumera los beneficios que le aportará: “El perro se sienta en las esquinas hasta que es seguro cruzar; en los interiores busca sillas o las escaleras y hasta me saca de un lugar rápido si se lo pido; se adapta a mi rutina y lo que es mas importante te hace mas autónomo, dejás de estar perdido y todo es mas rápido”, resume.

El joven sabe que el animal le permitirá incluirse de una manera mas efectiva, rápida y segura en los distintos ambientes que transita a diario. Es que cualquiera que se maneje por la Ciudad sabe que por ejemplo hay mesas de bares que ocupan las veredas; baldosas superpuestas o pozos en las calles, en suma, obstáculos urbanos que para las personas con discapacidad visual son vallas a las que le ponen el cuerpo todo el tiempo, apenas auxiliados por un bastón.

“Hay chicos con lazarillos que cuando llueve llegan secos al aula porque los perros los van guiando por los lugares con menos agua”, agrega Gastón.

En el Club de Leones señalan que como fruto de la campaña ya consiguieron algunas donaciones como la efectuada por el diputado Diego Rovella; además organizaron bingos a beneficio y otros eventos. Pero aún están lejos de la suma a reunir.

No obstante creen que la próxima semana se podrá firmar el convenio y en los primeros días de diciembre el perro guía ya podrá estar en la casa de la familia Cabiedes. Mirta y Claudio, los padres de Gastón, también esperan ese momento con gran expectativa.

Con ideas firmes el joven cuenta las horas para reunirse con ese especial asistente y no deja de hacer proyectos: “hice cuatro años de Psicología, pero fue una carrera que no me resultó, por eso me anoté este año en Derecho y ya rendí cinco materias, estudiar es una meta a la que no voy a renunciar, es algo que tengo que hacer si o sí”.

En la charla agradece esta oportunidad que le ofrece el Club de Leones con Jorge Cariello y Jorge Flores, como los grandes impulsores de la campaña. También recuerda los gestos de otro “león”, el doctor Omar Gullo, recientemente fallecido, quien en cada viaje que hacía periódicamente a España traía para disminuidos visuales objetos que en Argentina no se conseguían como relojes, juegos, libros.

En la trama solidaria que ahora le tiende una mano, Gastón espera que quienes puedan ayudarlo sumen su colaboración a las siguientes cuentas del Banco Provincia sucursal 5020 de Los Hornos, caja de ahorro en pesos N° 523988/5 CBU 0140079303502052398856 ó caja de ahorros en dólares N°505705/1 CBU 0140079304502050570512.