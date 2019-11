A días de las elecciones, la camiseta de Riquelme encendió una inesperada polémica en Boca

La elecciones del próximo 8 de diciembre siguen siendo el tema principal del "mundo Boca", al punto de que usar la camiseta con el nombre de Juan Román Riquelme ese día para ir a votar generó una gran controversia y serán los presidentes de mesa quienes decidirán si impugnan o no ese voto.

La situación se instaló a partir de la decisión de Riquelme de sumarse como candidato en la lista "Identidad Xeneize", que encabezan Jorge Ameal y Mario Pergolini, una semana atrás, momento en que se recalentó la pelea política entre el oficialismo y esa lista opositora.

La pregunta de la hora es qué puede pasar con los socios que concurran a votar con camisetas de Boca que tengan una alusión a Riquelme o algún tatuaje con el "10", y si esa determinación puede impugnar su sufragio.

El artículo 33 del estatuto electoral de Boca Juiors dice: "El secreto del voto es un deber durante el acto comicial. Ningún elector puede comparecer al recinto de la mesa exhibiendo de modo alguno la boleta de sufragio ni formulando cualquier manifestación que importe violar el secreto del voto".

Un integrante de la junta electoral boquense, consultado por Télam, indicó que depende del criterio del presidente de cada mesa la determinación, que "puede ser dejarlo votar y luego informar, o directamente que no pueda hacerlo".

Con respecto a este tema, Riquelme dijo anoche un medio de prensa que "para cualquier hombre o mujer hincha de Boca es un honor ponerse la camiseta de su club. Nos sentimos orgullosos de andar con esos colores por la calle".

"Vos no me podés pedir que no me ponga la azul y oro. Si me estás pidiendo eso, vos no sos hincha de Boca y estás ahí por otra cosa por otro beneficio. ¿Como me van a decir que no me ponga la camiseta de Boca para ir a la Bombonera?¿Es joda?. Si vos sos bostero no lo podés pedir nunca", agregó el ídolo xeneize.

Riquelme ya tiene la decisión tomada del ir el próximo sábado a la Bombonera a presenciar el encuentro ante Argentinos Juniors (puntero de la Superliga junto con Boca, ambos con 28 unidades), que es el otro club donde jugó en la Argentina y camiseta con la cual se retiró de la práctica del fútbol.