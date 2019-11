En City Bell, también reclaman por la respuesta ante un robo

“ Es ese. Ese. El que te señalo con el dedo”. Era la segunda vez en un minuto que Federico Saraqui pedía auxilio a policías que se cruzaba a metros del negocio donde trabaja como supervisor, en pleno centro de City Bell. Lo habían asaltado y veía cómo los ladrones huían en un auto en dirección hacia La Plata, por Centenario, con unos 50 equipos de su local. El escape fue exitoso y el comerciante se quedó masticando bronca con el accionar de los policías.

“Cuando los ladrones salieron del local yo los corrí. El negocio está en la primera cuadra de Cantilo y tomaron por la diagonal (9 de Julio). Ahí me crucé con un móvil de la Policía y les señalé a los tipos, que ya estaban en un auto negro, haciendo maniobras para meterse por 473 como para Centenario. Los policías arrancaron por Cantilo, para 13a. Entonces, corrí hacia Centenario. Ahí, me crucé con otra patrulla que venía hacia City Bell y les pedí ayuda. Les mostré el auto y el policía me decía `¿cuál es?´. Insistí y volvió a preguntarme. Al final, dieron la vuelta, pero llegaron hasta el cruce de Centenario y Güemes. No siguieron a los ladrones, que iban para el lado de La Plata”, le contó a este diario Saraqui.

El supervisor del local de Movistar, asaltado el lunes por la mañana, con clientes y empleados en el local, se mostró desorientado. “No entiendo por qué no los siguieron. La primera patrulla es como que fue por el camino más largo y la otra quedó parada como para ir hacia el otro lado”.

Dos semanas, vecinos de Arturo Seguí grabaron con celulares a policías de una patrulla hablar con ladrones que minutos antes habían asaltado y golpeado a un supermercadista, en 414 entre 155 y 156.