Mirtha Legrand confirmó que no fue invitada a la cena de despedida de Macri

Mauricio Macri organizó este lunes una cena de despedida en Olivos, a poco de dejar su lugar como mandatario, y del encuentro participaron algunas personalidades del espectáculo. Estuvieron presentes Susana Giménez, Guillermo Francella, Mariana Fabbiani y Oscar Martínez, entre otros.

Sin embargo, llamó la atención la ausencia de Mirtha Legrand, quien estuvo muy cercana al Presidente durante su Gobierno. La conductora le manifestó su apoyo en muchas oportunidades durante su programa respaldando sus decisiones políticas y económicas.

Pero los rumores de alejamiento comenzaron tras las duras palabras que le dedicó durante uno de sus tradicionales almuerzos. "Hemos llegado a un estado lamentable y yo me siento como estafada", dijo. Aunque luego se retractó, al parecer el daño estaba hecho.

Consultada respecto a la ausencia por un cronista de Involucrados, Mirtha respondió: "No me invitó chicos, no me invitó". Y agregó: "La otra vez me los encontré (en referencia a Mauricio Macri y Juliana Awada) en la fiesta del diario La Nación y me dijo: 'Ay, vamos a comer pronto', pero esta vez no me invitaron".

Por otro lado, cuando le preguntaron sobre la posibilidad de que el presidente electo Alberto Fernández visite su programa antes de fn de año, contestó: "Vamos a ver".