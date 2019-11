Un hombre murió por una severa infección tras ser lamido por su perro

Un hombre de 63 años murió en Alemania como resultado de una rara infección que contrajo tras ser lamido por su perro. El agente causal fue una bacteria que se encuentra comúnmente en la boca de las mascotas y que en ciertos casos puede trasmitirse a las personas. Se trata del tercer caso grave de una infección por Capnocytophaga canimorsus en poco más de un año.

“Su única mascota, su perro, lo había lamido, pero no le había mordido ni herido, en las semanas anteriores a que apareciera la infección”, detallaron los médicos del Hospital de la Cruz Roja de Bremen, donde fue atendido, en un artículo publicado en el European Jornal of Case Reports in Internal Medicine.

Los primeros síntomas que el hombre reportó fueron similares a los de una gripe, pero más tarde derivaron en una sepsis severa y púrpura fulminante, un trastorno agudo que se manifiesta en forma de manchas de sangre, hematomas y decoloración de la piel.

El paciente fue atendido en cuidados intensivos, donde sus síntomas se agravaron y sufrió un paro cardiorespiratorio que los médicos pudieron controlar; no así el avance de la infección que le causó la muerte por una insuficiencia orgánica múltiple pocos días después.

“Los dueños de mascotas con síntomas banales, por ejemplo similares a la gripe, deben buscar atención médica urgente si estos se vuelven inusuales”, advirtieron los autores del artículo.

ANTECEDENTES

Este caso reportado ahora en Alemana no es el primero de su tipo que llega a los medios. En mayo último una mujer de Ohio (EE UU) perdió las manos y las piernas por una infección que le habría provocado su pastor alemán al lamerle una herida; y el año pasado los médicos debieron amputarle parte de la nariz y las extremidades a un hombre en Wisconsin por una infección similar.

Aunque los infectólogos reconocen que son poco comunes, las infecciones causadas por la bacteria Capnocytophaga canimorsus, que suele estar presente en las encías de perros y gatos, se dan con mayor frecuencia en personas con inmunodeficiencia, esplenectomía o abuso de alcohol.

“Se trata de una bacteria que está en la boca de los perros y que no es común que se trasmita al hombre. Generalmente la transmisión mediante la saliva de los caninos al hombre es esporádica y se produce cuando está comprometido el sistema inmune de las personas”, explica también Gustavo Martínez, jefe de Departamento de Zoonosis Urbanas del Ministerio de Salud de la Provincia e integrante del plantel profesional de veterinarios del Instituto de Zoonosis Luis Pasteur.

“En la boca de los animales hay una gran cantidad bacterias que son parte de su flora normal y que pueden variar por diferentes factores entre los perros. Hay que tener en cuenta además que la saliva de los animales puede vehiculizar diferentes agentes bacterianos, micóticos, parasitarios y virales capaces de enfermar a las personas”, explica el especialista al señalar que “por eso es importante evitar los lamidos en la cara, particularmente en los chicos, y en las heridas”.

“Cuando hay contacto directo con mucosas, o con la piel cuando no está sana, por ejemplo en presencia de heridas, aunque sean pequeñas, se pierde la primera barrera de defensa del organismo facilitando el ingreso de los agentes patógenos y su multiplicación”, explica el especialista en zoonosis.