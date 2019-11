¿Concejal o jubilado?

La situación legal de un concejal ensenadense respecto de su jubilación genera una dura polémica en el vecino distrito, con acusaciones cruzadas entre el kirchnerismo, la oposición y el propio edil. Sergio Pesado era hasta no hace mucho concejal de Cambiemos pero dejó ese bloque por no estar de acuerdo con las “políticas de Macri” y armó su unibloque “Juan Perón”. En medio de esa movida, el Instituto de Previsión Social le comunicó que dejaban de pagarle la jubilación por incapacidad que había obtenido en septiembre pasado puesto que seguía cobrando como concejal. Para el kirchnerismo, el hecho respondería a una “denuncia” de sus ex compañeros de bancada y lo mismo considera el edil en tanto desde Cambiemos niegan cualquier injerencia en la situación y aseguran que lo ocurrido tiene que ver con que “Pesado debió elegir entre seguir cobrando la jubilación o seguir percibiendo la dieta pero no lo hizo”. En la última sesión del Concejo ensenadense hubo un cruce entre el concejal y la presidenta del bloque María Marta Gianattasio que terminó con un “devolvé la banca”.