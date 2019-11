El DT argentino que dejó su cargo porque no aceptó que le bajaran el sueldo

El técnico argentino Angel David Comizzo no aceptó que le bajaran el sueldo y dejó su cargo en el club Universitario, uno de los grandes de Perú.

El ex arquero de Talleres, River y Banfield estuvo seis meses al frente del plantel de la U.

El ex futbolista Beto Carranza, uno de los representantes de Comizzo, declaró: "Angel está triste. Tenía armado un proyecto de dos años y la pretemporada. Las cosas no se llevaron a cabo porque el club no está en condiciones de cumplir lo que prometió".

Vale destacar que Comizzo, en 2013, había salido campeón con la U, lo que llevó a la dirigencia a tentarlo por un segundo ciclo. En esta etapa Universitario fue subcampeón con 33 puntos en el Clausura que se llevó Alianza Lima, clásico rival, con 35.