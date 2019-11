Tras la victoria, un hervidero de especulaciones en el oficialismo municipal

| Publicado en Edición Impresa

Al oficialismo municipal los festejos por el triunfo y la sorpresa por la diferencia de votos obtenidos respecto a la candidata del Frente de Todos, Florencia Saintout, no le duró mucho. Funcionarios, militantes y colaboradores del intendente, Julio Garro, estuvieron exultantes dos días o tal vez tres. Pero ya esa instancia pasó. Porque en las filas del garrismo lo que prima ahora son las especulaciones en torno a las variables que el jefe comunal defina en el reacomodamiento de los espacios de poder, de cara a lo que viene. Y, en ese marco, se esperan cambios y enroques en el gabinete de funcionarios, así como modificaciones en las áreas “prioritarias”, que mantienen en vilo a más de un oficialista. Pero no sólo en el Ejecutivo se dan estas especulaciones, el Concejo Deliberante no sólo no está exento del reordenamiento sino que viene, por estas horas, siendo un auténtico hervidero. Es que allí las variables que barajan los corrillos son muchas. La primera que se escucha es que el secretario de Justicia y Seguridad y primer candidato a concejal electo, Darío Ganduglia, no asumirá su banca para quedarse en su puesto en el Ejecutivo. Si esto ocurriese, las dudas están puestas en torno a quién asumirá la presidencia del deliberativo. Una de las opciones es que la actual titular del cuerpo, Ileana Cid, continúe a cargo del estrado; otras versiones indican que Javier Mor Roig podría ser quien ejerza ese rol en el futuro período legislativo. Otro interrogante surge en torno al rol que ocupe el radicalismo, que tendrá tres concejales en un bloque de 13. Y la pregunta que se formulan más de uno es si el actual presidente de la bancada de Cambiemos, Claudio Frangul, la continuará liderando en el esquema que viene.