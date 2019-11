Quinteros hartos del delito: denuncian que les roban “hasta los plantines” 

En un encuentro de productores de localidades como Abasto, Romero, Colonia Urquiza, Etcheverry, Los Hornos y Olmos, anunciaron que saldrán a cortar accesos a la Ciudad y las rutas 2 y 36 en reclamo por la inseguridad

“Estamos muy preocupados porque el sector más grande de La Plata, el que lleva los alimentos para el Gran Buenos Aires, está siendo golpeado en forma diaria por los robos, es una situación crítica”, le dijo Elías (34) a EL DIA, en medio de una reunión que se llevó a cabo en la sede de la Casa del Trabajador Rural (519 y 207) y tuvo representantes de Abasto, Etcheverry, Los Hornos, Colonia Urquiza, y Lisandro Olmos; aunque los casos llegan incluso a Oliden y Poblet. La mayoría son quinteros, pero también hay comerciantes y vecinos que fueron víctimas del delito.

Los reclamos por más seguridad los llevarán a interrumpir el tránsito mañana, desde las 8 de la mañana, en diversos puntos de la Región: ruta 36 y 66, ruta 36 y 44, ruta 36 y 520, ruta 2 y 36, ruta 6 y 44. “Vamos a cortar en todo el sector afectado por esta ola de asaltos que recrudeció hace dos meses”, explicó Elías.

Puntualmente, tal como detalló Albina (37), piden “el arreglo de caminos, más iluminación en la vía pública y garitas de seguridad en algunas de las esquinas”.

“Los caminos son todos de tierra y los mantienen los propios quinteros, en muchos casos son intransitables y por eso patrulleros no entran. Y a la noche, por la oscuridad que hay, no se puede salir de las casas. En el 911 se te va la vida de todas las cosas que te preguntan, para cuando mandan a alguien los chorros ya se fueron”, se quejó.

A esas problemáticas le suman una más, que está vinculada, según expresaron, con la “mala atención” que reciben en algunas dependencias policiales al momento de radicar la correspondiente denuncia. En ese sentido, Elías (quien es dirigente de la Unión de Trabajadores de la Tierra) afirmó que “a los compañeros no le toman la declaración en las comisarías, les dicen que no tienen pruebas y después tampoco hacen los peritajes”.

La aseveración fue secundada por Carmen, quien pidió “un lugar en el que nos atiendan como se debe y nos tomen la denuncia, no puede ser que no la reciban”.

Por su parte, para Albina se agrega el temor que tienen los damnificados luego del hecho ya que “te amenazan con los hijos, con que van a volver y uno no sabe qué hacer”, sostuvo.

PLANTINES, a precio dólar

“Hace una semana nos sorprendieron tres tipos, me agarraron atrás del camión y me pusieron una pistola en la cabeza. Yo estaba con los chicos. Me apretaron a mí y después fueron a apretar al chofer. Se llevaron toda plata y boletas que teníamos”, refirió, por su parte, Rivera (48). En la misma zona de 67 y 173, el sábado otro trabajador rural fue asaltado y baleado en una pierna por uno de los seis delincuentes que lo atracaron.

Los constantes episodios delictivos, conforme señalaron los presentes en la charla, no se circunscriben únicamente a los inmuebles particulares. En esa línea, resaltaron que hubo golpes a comercios y en las quintas.

“Se roban los plantines de tomates, que están a precio dólar; los morrones. Después los venden a cualquier precio y la verdad es que no sabemos quiénes son”, indicó Elías.

En tanto, Tatiana (26) le manifestó a este diario que “están pasando muchas cosas. A mí me quisieron robar a la nena, que si no gritaba no la encontraba más. Fue hace dos semanas, a la tarde, en 519 y 210”.

Asimismo, destacó que “tenemos compañeros que fueron robados muchas veces. A uno le cortaron la espalda. Casi siempre esto ocurre delante de los hijos”.

Los golpes, concuerdan los quinteros, tienen la misma particularidad: nunca son realizados por grupos de menos de tres personas que siempre van armados y se muestran en extremo violentos. Cuanto más numerosa es la banda, más agresiva se comporta, aseguraron.

“Nos cuidamos entre nosotros. No queda otra. En Los Hornos nos juntamos y ahora estamos en plena búsqueda de una alarma comunal para colocar” a la brevedad, enfatizó Rivera. “Ojalá esto lo controlen rápido, que no esperen a que ocurra algo más grave”, sentenció.

A ese respecto, Elías remarcó que “necesitamos soluciones en forma urgente, por eso decidimos tomar medidas y salir a cortar las rutas. Somos personas que merecemos respuestas claras”.