En La Loma, un vecino recibió una golpiza salvaje por evitar una entradera

Ocurrió en la cuadra de 21, 34 y 35. Allí afirman que los tienen “apuntados”. El hombre terminó con siete puntos de sutura

El miércoles pasado a las 22.30, un hombre de 48 años arribó a su casa del barrio La Loma junto a su madre. La mujer descendió del vehículo y entró a la casa mientras el hijo guardaba el auto en el garage del inmueble, situado en 21 entre 34 y 35. Mientras cerraba el portón corredizo de metal, observó cómo una camioneta “tipo Chevrolet Blazer 4x4”, negra y con vidrios polarizados, pasaba a toda velocidad.

Un mal presentimiento lo envolvió y se apuró a cerrar la abertura. Cuando escuchó la frenada en la esquina de 21 y 35 confirmó sus sospechas. El rodado comenzó a dar marcha atrás y él se preparó para lo peor.

golpes, sangre y alarma vecinal

A bordo del vehículo iban cuatro delincuentes. Tres se bajaron y el restante permaneció al volante, preparado para cualquier contingencia. Todos ellos tenían los rostros cubiertos y portaban armas, según le dijo la víctima a EL DIA.

“¡Entrá hijo de puta, entrá!”, le ordenaron a los gritos. El damnificado alcanzó a cerrar un poco más el portón y los enfrentó.

“Adentro estaba mi mamá, que es una señora grande, y temí por lo que pudieran hacerle”, explicó. El primero que llegó hasta él sacó una pistola y lo apuntó. La víctima le hizo frente y pudo contenerlo por unos segundos. Hasta que se sumaron los otros dos delincuentes y ya no hubo más paridad.

De un golpe certero lo arrojaron al piso. Y entre los tres comenzaron a pegarle culatazos y patadas. “Yo sólo atiné a cubrirme la cara con los brazos, pero sentía cómo me pegaban con las armas en la cabeza”, recordó. Los gritos para que ingresase con ellos llenaron la calle. Como el hombre se negaba lo arrastraron unos metros mientras seguían con la paliza. Entonces se escuchó el sonido salvador de la alarma vecinal y los vecinos que lo escucharon salieron de sus domicilios.

Obligados por la muchedumbre, los ladrones regresaron a la camioneta y escaparon “quemando cubiertas”.

En la vereda, sangrante, quedó tirado el dueño de casa. A duras penas logró incorporarse y se envolvió la cabeza con una toalla mientras “el barrio vino a ver qué pasaba”, contó. Una de las frentistas que es médica lo trasladó al hospital Español, donde le efectuaron las curaciones pertinentes.

Según detalló el damnificado, “me dieron siete puntos de sutura y me sacaron una placa del codo para descartar alguna lesión ósea, porque no lo podía mover”, dijo. “Creo que fue al voleo. Pasaban justo por acá, me vieron solo y se tiraron el lance”, indicó.

Ese no fue el único asalto que sufrieron en ese sector. Conforme le señalaron a este diario diversos moradores de la cuadra, en las últimas semanas “se vivió una seguidilla de robos terrible”.

Frente a la escena descripta, una joven de 21 fue sorprendida a las 17 por dos motochorros que se subieron a la vereda, la acorralaron contra una columna y le sustrajeron el celular.

“Estaba yendo a la facultad a rendir un final y la asaltaron a plena luz del día. Es el tercer teléfono que le roban en el año”, expuso la madre de la chica. Asimismo, la mujer aseguró que “en el edificio que está casi llegando a 34 les entraron varias veces. Rompen la reja y se llevan las bicicletas, aunque también han agarrado a los propietarios al momento” de ingresar al inmueble.

Por su parte, su marido refirió que “antes se veía a la Policía patrullar por la zona, a pie o en autos. Ahora no se ve más”.

En tanto, Ana, otra vecina de ese lugar, describió que ella pudo “esquivar” un escruche por un pasador que tiene colocado en la cerradura de la puerta de entrada. Según relató, el episodio tuvo lugar hace un mes y fue cuando “había salido a trabajar y al volver me encontré con la puerta toda barreteada, por suerte no consiguieron romperla”, señaló.

“Lo que tratamos es mirarnos al llegar, algo que no siempre es posible por los horarios de cada uno”, mencionó otro entrevistado. Además, continuó, “tenemos un grupo de WhatsApp con el que nos comunicamos. Intentamos cuidarnos entre nosotros”.

Después la “ola de hechos delictivos”, los vecinos se reunieron en la mañana del sábado último para delinear un plan de acción. De esa forma, decidieron elevar una nota al titular de la comisaría cuarta con la idea de “que se junte con todos nosotros y nos conozcamos”, manifestó una vecina.

“La gente está muy asustada. No pasa más la Policía, estamos desprotegidos. Parece exagerado decirlo pero es así: pasadas las 9 de la noche, La Loma es tierra de nadie”, finalizó un frentista.