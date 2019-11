"¿Me estás echando del Club?": La inesperada reacción de un jugador de Boca

Pese a la goleada y a la recuperación futbolística de Boca en el partido con Arsenal hubo un momento de notable tensión en el camarín xeneize después del partido.

Ramón Abila protagonizó un cruce picante con un periodista en medio de la charla con la prensa. Desafiante, el delantero respondió una pregunta con un enojo visible.

Todo venía dentro de los carriles normales hasta que un periodista de un canal deportivo le preguntó a Wanchope "¿Sentís que estás jugando tus últimos partidos con esta camiseta o ni se te cruza por la cabeza eso?".

"¿Asumiste como dirigente ya, Juan? ¿Ya sabés quién se queda y quién se va? Te pregunto, a lo mejor, porque si me estás echando del club, pensé que ya sabías quien viene y se va. Decime si armo las valijas o no", respondió el ex Huracán, que pese a convertir uno de los tantos para su equipo, no tuvo un gran partido ante el elenco de Sarandí.